兒阻張文行兇遇害！余媽媽籲「不要苛責他的父母」 盼兒能進忠烈祠

記者石明啟、陳韋劭／桃園報導

台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，57歲民眾余家昶在北捷M7通道阻攔張文行兇遭當場殺害，余媽媽今天受訪表示，事情是張文做的，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，懇求社會大眾不要再去指責他的父母。

警方調查，19日傍晚5時許，張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余家昶，張文之後又前往捷運中山站外丟擲煙霧彈、砍殺路人及逛百貨民眾，最後從誠品南西店頂樓墜樓身亡，釀4死11傷悲劇。

余家昶因阻攔張文行兇遇害。（圖／翻攝畫面）

余媽媽今天受訪表示，不知道張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。

余媽媽還說，張文應該是心理有不愉快才這樣做，以前鄭捷也是這樣，他比鄭捷還要可怕，事情就這樣發生了，現在社會很不安全，大家都心慌慌的，大家隨時要提高警覺，兒子為這件事犧牲，最後唯一的希望是政府能夠讓兒子進忠烈祠。

