兒阻張文遭奪命 余家昶8旬母慟：再也等不到他回家

第1位罹難者余家昶的媽媽。（圖／東森新聞）





此次事件中在北車第一時間阻止張文的余家昶失去寶貴生命，原本周末要回家的卻突然沒有音訊，在桃園老家等他的媽媽，找不到兒子覺得不對勁，得知消息後，以淚洗面，非常難過，並表示兒子小時候就很正義，但聽到兒子喪命心都碎了，會以兒子為傲，希望兒子可以與同樣是軍人的丈夫進到忠烈祠，自己也會慢慢放下。

死者余家昶媽媽vs.記者：「（在世的時候都很見義勇為），現在希望他可以進忠烈祠，我會很開心很開心。」

提到最心愛的兒子，媽媽情緒潰堤，兒子成為大家眼裡的英雄，但再多的淚水兒子卻再也回不來。

死者余家昶媽媽：「我們做人要做一個對社會有用的人，我們不能做社會的惡人，所以他就...，不會講了。」

余家昶小時候就跟著爸爸一起去忠烈祠工作，媽媽也教導他要當一個正直的人，但想到兒子保護大家身上挨了好幾刀該有多痛，媽媽的心也像是被千刀萬剮一般。

死者余家昶媽媽：「他每天都有line你看，每天都有line，（每天都有給你打招呼問候），每天早上都有，就是那一天，要出事的那一天早上還line。」

除了正氣凜然，對父母也很孝順，除了會跟父母視訊聊天互動，每個周末都會回桃園老家探望父母。

死者余家昶媽媽：「我一直打電話，家昶的手機還會響，我就想說他可能還活著，不然手機怎麼會響，我就打電話她（媳婦）就怕我傷心，她就一直沒有跟我講。」

擔心余媽媽以淚洗面無法承受，但在家門口等不到孩子的余媽媽，直覺情況不對勁。

死者余家昶媽媽：「那天都沒有回來又沒有打電話，又發生事情，我心裡就蹦蹦跳。」

余媽媽表示會學著慢慢放下，但他們再也等不到大家心中的英雄，他們最暖的兒子回去給他們最暖的擁抱。

