兒陷霸凌案尋求諮商 賴瑞隆哽咽道歉：別妖魔化孩子

有意角逐明年高雄市長的綠委賴瑞隆，其8歲兒子涉入至少3件校園霸凌案，詳細案情校方仍在調查中；賴瑞隆7日開記者會說明，除對受霸凌的女同學、對方父母道歉，也跟自己兒子道歉；另他提及，會再去學校確認錄影帶，這段時間也會帶兒子去看心理醫生，並待在家自學，不會再讓兒子與受害女學生等人接觸，對方父母不用擔心。

賴瑞隆表示，首先作為孩子的父親，還是要對於女同學跟他的爸爸媽媽，致上最深的歉意，這2天都有到學校一趟，希望透過學校跟對方父母親能夠當面表達我的歉意，可惜並沒有順利完成。

賴瑞隆提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望賴瑞隆看疑似霸凌錄影帶，也希望賴瑞隆能夠跟他們再溝通，「所以我昨天也再次到學校看了所有的錄影帶，來看新聞說的一些狀況，針對整個溝通說明的部分，還是會持續透過學校，希望能跟家長見面，希望能有機會當面表達歉意」。

賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸。他承諾，到學期末之前，他不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。

賴瑞隆表示，他已經帶兒子去看了心理醫師，未來也會持續藉由諮商輔導，他會陪著孩子一起，「這段時間，確實我也發現孩子有點異常的狀況，我想我們會持續尋求專業的心理醫師協助，改善孩子的狀況」。

賴瑞隆也強調，作為孩子的父親，他也要幫兒子澄清一些事實，最近很多網路上的消息並非事實，已經對兒子造成很多傷害，對於8歲的孩子造成很多傷害，作為孩子父親、監護人，還是要說明，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，認為最近謠言在網路上被渲染得很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，別把8歲孩子妖魔化。

賴瑞隆說，前天晚上回到家，兒子還跟他道歉說，「害爸爸跟全國道歉」，讓賴瑞隆聽了很心酸，他指出，身為父親有責任要去教養兒子，做錯事就要去教養他，但謠言傷害兒子的部分，他也必須站出來澄清。

