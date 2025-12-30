兒霸凌案重創選情！賴瑞隆領先只剩個位數 媒體人：柯志恩逆襲綠營市區大票倉

​​​2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在備戰狀態，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態角逐，形成4搶1的局面，而國民黨方面則是由立委柯志恩定於一尊。TVBS民調中心今（30）日公布最新民調，民進黨4位參選人對決國民黨柯志恩，只有賴瑞隆以2個百分點獲勝，其餘3人對上柯志恩都輸。對此，媒體人樊啓明發文分析數據指出，賴瑞隆兒子的霸凌案重傷其本命區，這年齡層支持度選崩式下跌。



廣告 廣告

​TVBS民調中心最新調查結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，賴瑞隆支持度為41%，較上個月略減1個百分點，柯志恩的支持度為39%，也略減1個百分點，另外20%未決定。賴瑞隆維持小幅領先柯志恩兩個百分點，而許智傑、邱議瑩、林岱樺則分別落後柯志恩3至7個百分點。

對此，樊啓明表示，TVBS高雄市民調，原本被視為綠營最強棒的賴瑞隆，受到兒子霸凌爭議影響，選情出現裂痕，年輕選票更是呈現「雪崩式下跌」。柯志恩目前對上「最強棒」賴瑞隆僅落後 2格百分點（41%:39%），已在誤差範圍內的平手狀態 。若對手換成許智傑、邱議瑩或林岱樺，柯志恩更是全面領先，勝幅在3%到7%之間 。

樊啓明分析，霸凌爭議重傷賴瑞隆「本命區」 ，賴瑞隆兒子捲入霸凌疑雲，傷及綠營最重視的年輕票源。數據顯示，20到29歲年輕人對賴瑞隆支持度直接暴跌22個百分點（從56%跌至34%），反觀柯志恩在該族群逆勢上漲 。甚至在市區大票倉「鼓山三民」，賴瑞隆支持度也下滑17個百分點，直接被柯志恩逆轉超車。

上述調查是TVBS民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw，/poll-center



更多風傳媒報導

