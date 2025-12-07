兒霸凌父裝委屈？賴瑞隆喊3字 粉專轟鱷魚眼淚：沒出息

賴瑞隆遭爆其8歲小孩涉校園霸凌案，他7日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。（圖／取自中天新聞YT）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆7日受訪哽咽道歉，他透過鏡頭向受害女學生父母道歉，也向自己兒子說對不起。粉專直酸鱷魚眼淚沒出息，不如退選。網友整理記者會重點，質疑賴竟稱不介入交由學校處理，裝委屈還沒誠意。

擬參加2026高雄市長選舉的賴瑞隆對自己兒子道歉直呼「爸爸讓你這麼小的年紀就承受這麼多，是我沒有善盡父親的角色！」此外，賴瑞隆也表示「我想再次跟女同學還有她父母道歉。」但透過鏡頭道歉的形式，疑似尚未獲得受霸凌女童的家長接受或認可，風波未止。

PTT有網友整理記者會重點：我們決定轉學，給孩子不受困擾環境，我會陪伴兒子成長，會看心理醫生。事情發生後，我們全部交給學校處理，可惜雙方溝通不是很順利。被記者問媽媽在學校安排調解溝通時態度不佳：因為怕被誤會，我完全沒有介入，反而造成對方誤會，孩子的媽媽有他的處理方式，希望可以當面道歉。

粉專「刺綠酸水」直批鱷魚的眼淚，「這麼沒出息，怎麼當市長？退選吧！被你兒子打的女童和家長才該哭吧！加害人還想演成被害人？」

PTT鄉民質疑「他沒介入？媽媽有沒有亮出爸爸身份？真心求解」、「當初媽媽私下道歉不就沒事」、「這種記者會還不如不要開，裝委屈還沒誠意」、「就只是來演戲而已」、「發生霸凌這種事情，身為家長竟說得出口不介入全權交給學校處理...這殺小」、「要不要帶回家自學，讓人本基金會教你小孩」、「立委夫人很囂張，立委本人說跟我無關」、「還想選欸！笑死」。

