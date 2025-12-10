兒霸凌風波未平 賴瑞隆一早臉書PO陳菊黑白照引虛驚 網嚇壞：花媽怎麼了他急刪文

賴瑞隆一早臉書PO陳菊黑白照引虛驚。翻攝照片

剛捲入兒子校園霸凌爭議的民進黨立委賴瑞隆，今（10日）又因臉書貼文引發爭議。適逢世界人權日暨美麗島事件46週年，賴瑞隆一早突然在個人臉書上傳一張陳菊年輕時期的「黑白照」，並寫下「想念陳菊」等語，不少人看了誤以為陳菊病情發生重大變化引起騷動，不久後該篇貼文即被刪除。

監察院長陳菊因病在高醫住院治療年餘，迄今仍未出院，健康狀況一直是各界關注焦點。今年4月22日晚間，高雄一名陳姓女子以個人帳號在PTT論壇八卦板（Gossiping）發表一篇標題為「陳菊走了？」的貼文，文中提及「剛剛有人爆料，陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」，引起部分網友熱議轉傳，因此賴瑞隆今早貼文也引發熱議。

據了解，由於貼文中的黑白照片和「想念」字眼，讓大批網友恐慌、議論陳菊的健康狀況是否出現重大變化，賴瑞隆也疑似經人提醒，察覺貼文可能造成誤會，緊急在貼文下方補上「願她早日復健完成」等字句，試圖澄清，但貼文仍持續發酵，引發外界質疑其貼文用意，最後賴瑞隆選擇將該篇爭議貼文直接刪除。



