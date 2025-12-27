兒非霸凌 賴瑞隆與對方達共識

立委賴瑞隆兒子涉校園衝突事件，與對方家人簽署調和同意，認定非霸凌案件。圖為賴瑞隆（前右三）二十五日到市場掃街。（賴瑞隆辦公室提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，其兒子疑涉校園霸凌。他二十七日表示，與對方達成共識包括該衝突事件非霸凌案、呼籲媒體與大眾勿標籤化當事人及諸多報導非事實，希望以更審慎負責態度看待校園事件。

賴瑞隆表示，二十日與對方家人依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於二十六日簽署調和同意，認定是衝突事件而非霸凌案件。

聲明指出，令人遺憾的是部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已傷害當事人。