兒高空作業墜落亡⋯媽忍淚完成遺願續5命！受贈者：帶2份愛活出雙倍精彩

記者林昱孜／台南報導

施姓男子在從事高空作業時，不慎墜落身亡，家人得知他生前曾提及，萬一發生意外願器捐遺愛，雖然心痛不捨，仍決定遵照其遺願，將其心、肝、腎、肺、血管捐出，至少救回5條性命。奇美醫院日前為了感念捐贈者無私大愛，舉辦「愛、傳承、生命」感恩追思會，120名捐贈者家屬、受贈者，以及醫療團隊共同參與，場面溫馨感人。

捐贈者母親施蘇楓小姐表示，兒子從事高空作業，知道自己工作危險性，過去就曾與同事討論，未來若發生事故，願意器官捐贈，這個決定從未曾告訴家人，當兒子不幸發生意外，同事告知才得知這份「無言的約定」，雖然心痛不捨，最終仍決定成全兒子遺願。

佳里奇美醫院院長田宇峯致贈捐贈者家屬「桂冠小天使雕像」。（圖／奇美醫院提供）

佳里奇美醫院院長田宇峯致贈「桂冠小天使雕像」，而在感恩追思會上，與會者手持120盞希望燭燈，象徵思念、感恩與生命延續；受贈者吳芷均分享漫長等待與獲得新生的感動，承諾會以健康的生活，回報捐贈者的大愛。

副院長郭行道以聖經經文「一粒麥子落地而死，才能結出許多子粒」開場，緬懷捐贈者的無私，並期望持續推廣器官捐贈理念。典禮中播放沙畫影片《沙光流影》，呈現捐贈者家庭的生命故事，象徵大愛如生命樹般延續。

眾人在生命樹上掛上祈福蘋果卡，象徵愛的延續與生命不息。（圖／奇美醫院提供）

捐贈者家屬也表示，看到受贈者活得健康，就是最好的安慰，眾人於活動結束前，將器官捐贈紀念牆前獻花，並在生命樹上掛上祈福蘋果卡，象徵愛的延續與生命不息。

