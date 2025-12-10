兒「正值壯年」被打成植物人！父母舉家替他討公道…賠償金數目超驚人

記者陳弘逸／高雄報導

壯年男欠債被打成植物人，他家人提告獲賠1383萬9152元。（示意圖／PIXABAY）

高雄王姓男子為了討債，把吳姓男子痛毆重傷，人送醫後，吳男因急性外傷性顱內出血呈昏迷併失語狀態，最終喪失行為能力，呈「植物人」狀態；吳男家人為照顧她餘生，生活受影響，憤而提告求償；法官估算，吳男喪失勞動能力加上綜合醫療費用、看護費用及精神撫恤金，判王男應賠償1383萬9152元，可上訴。

判決指出，王男2023年9月1日凌晨，在無名巷內，找吳男討債，過程中發生口角，王男出動手打人，導致人摔倒後腦著地後，還用拖鞋猛K，用腳踩胸，造成對方全身多處受傷。

王男犯後，把吳男拖到屋內休息，2個多小時後，因對方開始嘔吐，才將他送醫，治療期間，因急性外傷性顱內出血呈昏迷併失語狀態，經醫師診斷已喪失行為能力，呈「植物人」狀態。

由於吳男慘淪「植物人」需由全家人照顧餘生，難以如常生活，因此，向動手的王男提告1383萬9152元。

審理期間，王男並未出庭，只以書狀指出，不見得以後會請看護，他病情日漸好轉，不能證明未來不能自理或不能工作，所請求300萬元非財產上損害賠償過高，另主張，吳男家人非犯罪直接被害人，不能請求賠償，以此抗辯聲請駁回。

法官認為，因吳男重傷，導致家人生活受影響，且父母看著正值壯年之子，餘生要失能度日，心中痛苦無法用言語表達。

法院依據「霍夫曼試算」傷者距離退休有12年，以2024年基本薪資2萬7470元計算，共喪失勞動能力310萬3796元，再加上綜合醫療費用、看護費用及300萬元精神撫恤金，審理後，判王男應賠償1383萬9152元，可上訴。

