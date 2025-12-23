兒「死而復生」！陸警因「撞臉」扮老人兒子12年 譜跨血緣親情

「撞臉」牽起了跨血緣的親情！大陸上海市公安局梅園新村派出所的副所長姜經緯，因電視畫面中的一次「撞臉」，意外成為山西一對夫婦失而復得的「兒子」，這段跨越12年的特殊親情至今仍在延續。

根據《央視新聞》等陸媒，這段緣分源於2003年的一場悲劇。來自山西呂梁的夏占海、梁巧英夫婦原有2個兒子，但因一氧化碳中毒意外，22歲的大兒子梁宇不幸離世。梁巧英則被診斷為植物人，下半身癱瘓，智力受損至僅5歲左右。

在丈夫照料下，梁巧英奇蹟般恢復意識並嘗試說話，但記憶似乎停留在某個原點，常呼喚長子的名字。為安撫妻子，夏占海只能謊稱大兒子到外地工作，但隨著梁巧英身體好轉，追問也越來越頻繁。

2010年上海世博期間，夏占海在電視上看到一名民警，發現其容貌與兒子梁宇極為相似。他心想如果能找到這個民警，妻子能見到他一面情況或許會好轉。3年後他透過節目協助，終於找到這張「熟悉的臉」。

姜經緯（右）與梁宇（左）容貌相似。（圖／翻攝《中央廣播電視總台》）

姜經緯憶述，當年接到電話詢問是否願意扮演別人兒子時，雖感覺離奇但考量到能幫助人，決定承擔這份責任。他坦言，「如果要認別人做父母，我自己父母心裡會是什麼感覺？」所幸他的父親非常支持，認為「兒子始終是你兒子」，能幫到別人就該去做。

在節目舞台上，姜經緯與梁巧英首次見面，梁巧英一見到他便喊「小宇」，眼淚直流。姜經緯回憶，「梁阿姨當時很激動，我也眼眶發熱，和她緊緊擁抱在一起」。

姜經緯也從比自己小幾個月的「弟弟」夏宏得知這個家庭的故事。2016年，他帶著夏占海和梁巧英遊上海。2018年，姜經緯第一次踏上去呂梁的路，親手包餃子，用學會的山西話對梁巧英說，「媽，我回來了」。

2016年，姜經緯帶著夏占海和梁巧英遊上海。（圖／翻攝《中央廣播電視總台》）

雙方的聯繫多年來從未間斷。天冷了收到「家裡」寄來的圍巾衣物，逢年過節收到呂梁土產，家裡動遷幫忙出主意，親戚考試給出建議。姜經緯不再僅是「扮演」梁宇，而是成這個家真正的「大哥」。

今年5月，姜經緯再次回山西探望，2個月後夏宏帶著一家人來到上海。為了不露破綻，姜經緯還提前與同事打招呼不能叫他「姜所」，辦公室裡的名牌、獎杯等可能暴露身份的物件都被藏起。

姜經緯說，「扮演兒子確實是一個謊言，但如果大家都來守護這個謊言，為了梁阿姨的健康，守護好反而是一種承諾、一種責任」。他也因這段經歷在轄區推動實施「老夥伴」計劃，為獨居老人提供「六個一」服務，體現老吾老以及人之老理念。

