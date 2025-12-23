兒11年前犯北捷殺人案！鄭捷父母「身分背景」起底 親友：家人很愛他

社會中心／綜合報導

鄭捷案是台灣首起捷運隨機殺人案，距今已逾11年，外界對兇手鄭捷父母的身分背景仍高度關注。（圖／資料畫面）

張文犯下恐怖攻擊案，警方從他的雲端資料中，發現一份「犯罪計劃書」，裡頭詳細列出犯案時間軸，與這次恐怖攻擊高度吻合。另外，張文的搜尋紀錄當中，也出現多筆有關鄭捷的資訊，似乎將鄭捷案當作犯案參考。 鄭捷案是台灣首起捷運隨機殺人案，距今已逾11年，如今外界對兇手鄭捷父母的身分背景仍高度關注。

鄭捷父母11年前下跪道歉表示「鄭捷這次犯下的滔天大罪，我們在此對受難，還有受傷者深深跪歉。」（圖／資料畫面）

鄭捷父母11年前在鏡頭前，崩潰腿軟下跪道歉表示「鄭捷這次犯下的滔天大罪，我們在此對受難，還有受傷者深深跪歉。」當時外界質疑鄭捷父母工作太忙，沒時間照顧孩子，才會造成鄭捷的偏差行為，不過親友透露，其實鄭捷家人很愛他。

鄭捷並非出生富貴的家庭，他的姨丈開設中小企業當老闆，鄭捷父母在公司上班，員工透露，其實鄭捷父母對他的照顧很細心，為了天天陪孩子上下學，還讓鄭捷跨區來到台北市中正區讀書。因為公司事業和化工相關，鄭捷雖然熱愛文科，卻被在父親逼迫下，就讀理工科，他們回憶起鄭捷小時候，都說他是很有禮貌，很乖巧的男孩。

外界質疑鄭捷父母工作太忙，才會造成鄭捷的偏差行為，不過親友透露鄭捷家人很愛他。（圖／資料畫面）

鄭捷的姨丈在中正區開立中小企業當老闆，雙親也在公司工作，鄭捷小時候下課時都會到公司等媽媽，順便在辦公室裡寫功課等媽媽一起下班。而鄭捷父母任職的這間公司相當有規模，生產防水塗料等等，在中國有工廠，全台北中南有分公司外，對岸也設有9個辦事處，總資本額超過上億元。

公司員工相當驚訝，因為鄭捷小時候相當乖巧，外表秀氣斯文，作文也很棒，來公司也很有禮貌和大家打招呼，父母對鄭捷的照顧相當細心。可能因為父親工作關係，逼鄭捷得唸理工科，而放棄他最喜歡的文科，讓他開始沉迷在網路世界寫小說，性格或許因此出現變化。

