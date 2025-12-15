彰化一名飼主帶寵物兔子進行結紮手術後不幸身亡，引發一場醫療糾紛與名譽訴訟。飼主質疑獸醫院有醫療疏失，並在網路上分享經過，卻遭院方提告妨礙名譽。雙方各執一詞，飼主指控院方不願提供完整資料和監視器畫面，且醫療紀錄前後不一；獸醫院則堅稱手術過程符合規範，兔子死亡是因自己在加護病房跳躍時跌倒所致。經過9個月，刑事部分已判不起訴，民事判決即將於23日出爐。

兔結紮亡! 飼主發文控要嘸監視器遭告 獸醫院駁對方條找麻煩 。(圖／TVBS)

這起事件源於一隻1歲大的雄性寵物兔，牠在3月7日被飼主帶到彰化一間獸醫院進行結紮手術。飼主表示，術前已配合醫院進行血液檢查，但手術後5小時，兔子竟然吐血身亡。飼主對此感到震驚與不解，原本可以在大自然中開心奔跑的雪白兔子，如今只能存在於回憶中。

廣告 廣告

飼主指出，事後她曾向院方索取監視器畫面及用藥紀錄，但院方提供的病例資料有三種版本且內容有出入。她表示，3月12日醫院就表明不會再提供任何資料，因此她才決定上網尋求協助並分享經過。飼主認為院方有疏失，希望院方能出面道歉。

兔子手術後身亡 獸醫院與飼主對簿公堂。(圖／TVBS)

對於飼主的指控，獸醫院發言人賴小姐回應，兔子在手術後已順利甦醒，只是在加護病房跑跳過程中自己跌倒，導致後續問題，對此深表遺憾。她強調院方已針對飼主要求提供相關資料。

獸醫院發言人回應，兔子手術後已順利甦醒，是在加護病房跑跳過程中自己跌倒。(圖／TVBS)

獸醫院陳醫師則解釋，爭議的癥結點在於監視器畫面，飼主安排的時段院方人員不在場，但院方人員在場時都願意配合。院方認為手術風險和後續處理都符合規定，沒有醫療疏失，也願意配合提供資料，並表示理解飼主因寵物過世而情緒不佳。

然而，賴小姐指出，飼主在網路上的發文導致醫院收到大量負評，且言詞犀利，甚至有霸凌行為。即使溝通後，飼主仍「不依不饒」，還對院方提出10項以上的告訴。對此，院方決定提告妨礙名譽，並表示將交由司法釐清誰對誰錯，民事判決將在23日出爐。

更多 TVBS 報導

獨／警酒駕「高速追撞畫面曝」！酒測值0.65mg/L 人民保母壞示範

控師「舉腳踢國一生」家長怒 入校2月轉學

從警逾30年…警打詐調監視器途中 自撞違停貨車亡

預拌混凝土車疑煞車失靈！側翻撞3車 路人驚險逃

