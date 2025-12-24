兜轉6年等到她！禾浩辰下跪套牢 吳品潔甜喊「恭喜認養成功」

禾浩辰向交往2年多的吳品潔求婚成功。翻攝IG@hungbruce

35歲的禾浩辰與小3歲的演員女友吳品潔公開認愛2年多，今（24日）驚喜宣布求婚成功！禾浩辰的經紀人也開心回應。

禾浩辰的經紀人今難掩喜悅地說：「浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心。」更透露家有喜事的禾浩辰，想跟大家分享自己的小小幸福，甜蜜地說：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」

禾浩辰2014年拍攝電影《等一個人咖啡》正式出道，形象陽光的他，電影、戲劇、綜藝邀約不間斷。螢幕下的他，曾與鬼鬼吳映潔傳出緋聞；前年8月則被拍到與吳品潔進出同一棟大樓，戀情隨之曝光。

今求婚成功的消息由禾浩辰親自公開，吳品潔隨後也在IG限動轉發，幸福寫下「恭喜認養成功。」小倆口的互動十分甜蜜。

曾各自有伴！兜兜轉轉遇到真愛

吳品潔轉發禾浩辰的限動，寫下「恭喜認養成功」。翻攝IG@pinpin_woo

禾浩辰與吳品潔早在2019年就因拍攝電視劇《你有念大學嗎？》相識，只是當時兩人各自有對象，禾浩辰與鬼鬼、吳品潔則與毛弟邱宇辰交往。沒想到兜兜轉轉多年後，反而是吳品潔與禾浩辰修成正果。



