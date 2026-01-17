入伍兩週就受不了！「軍魂部隊」二兵落跑30天遭通緝 下場出爐
被稱為「軍魂部隊」的陸軍步兵第257旅，去年一名吳姓二兵入伍兩週，竟休假離營後，直接逃兵30天，被發布通緝才到案。桃園地院近日審結，認定吳男涉犯「無故離去職役逾30日罪」，判處他4個月有期徒刑，得易科罰金。
發生逃兵的陸軍步兵第257旅，被稱為「軍魂部隊」，位在嘉義，編配在陸軍第十軍團指揮部，駐地主要為中坑營區，該旅主要負責新兵訓練及軍事訓練役任務。
根據判決，吳姓男子於去年5月26日入伍，是第257旅步一營步一連二兵，但才入伍兩週後，於6月6日上午8時許離營休假，本來收假是6月9日晚上9時，但吳男卻沒有回到營區，就此失聯。
部隊發現逃兵，通報憲兵指揮部桃園憲兵隊發動偵辦，由於吳男超過30天未歸，桃園地檢署發布通緝，吳男才知事情大條，乖乖到案。
全案經桃園地院審理，吳男坦承不諱，檢方則建請予以從重量刑。法官審理認為，吳男身為現役軍人，竟枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，無故離去職役時間非短；考量其年紀、犯罪動機等情狀，依陸海空軍刑法第40條「無故離去職役逾30日罪」，判處被告有期徒刑4個月，得易科罰金。全案仍可上訴。
