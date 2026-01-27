入伍前就知道！車銀優爆逃稅200億 本人黑底文首發聲致歉：接受一切後果

車銀優遭爆逃漏稅200億韓元，本人首度發聲。（翻攝IG@eunwo.o_c）

「臉蛋天才」、韓星車銀優去年7月底入伍，近日爆出他遭韓國國稅廳追討200億元（約新台幣4.37億元）所得稅，最重恐遭判無期徒刑，而人在當兵的他，至今尚未正式回應讓粉絲也相當擔憂。今（26日）晚車銀優首次正式發聲，表示對此深自反省，將配合調查並接受最後結果。

車銀優傍晚在IG發出黑底文，首先向粉絲致歉，透露自己這篇聲明是他在忙完服役的工作後所寫下，強調不是因為逃漏稅跑去當兵，而是因為不得不入伍，才會在稅務調查期間就先去當兵。

車銀優去年入伍前剃頭，帥氣程度依舊。（翻攝IG@eunwo.o_c）

他同時表示深切反省，坦言對繳稅一事「不夠嚴謹」，對於造成大家受傷感到抱歉，後續自己將誠實並配合調查，虛心接受最後相關機關做出的判定，承擔一切責任。

