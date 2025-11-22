入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光

社會中心／陳韋劭報導

成功嶺替代役男入伍首日就偷連長私車逃離營區。（圖／記者吳泊萱拍攝）

台中成功嶺20日發生替代役男偷車逃兵事件，26歲李姓役男當天報到後，因不適應軍中環境，晚間趁上廁所時脫逃，並在停車場偷走1名連長的私車連夜開回台北。役政司指出，李男擅離職役部分將予以記過或禁足處分，偷車部分將依竊盜罪移送偵辦。

替代役270梯次的李男20日下午2時赴成功嶺報到，到了晚間9時，部隊在教室進行裝備發放、資料填寫時，李男聲稱要上廁所，幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，但李男卻趁機翻窗逃跑。

李男跑到營區停車場附近守候，期間一名胡姓連長正好開私車進營區拿東西，因沒有拔車鑰匙就下車，車子被李男偷走開出營區。新訓單位及幹部在營區搜尋1小時未果，通知家長，家長則在21凌晨2時回電，表示李男已返回台北住家。

對於李男偷車離營爭議，軍方表示，成功嶺內部有許多不同單位，車輛進出營區都必須查核通行證，但因通行證上沒有照片，只有所屬單位及姓名，衛兵認證並掃描手機內的國軍行動裝置管理系統後放行。

軍方表示，胡姓連長發現車輛失竊後立刻報警，失竊車輛已在北部尋獲，警方將通知李男到案說明，後續將依竊盜罪移送偵辦。針對李男冒用車證欺哄哨兵出營行為，已同步報請憲兵隊調查，追究相關責任，並加強門禁管理，但暫不對哨兵做處分。。

內政部役政司指出，李男擅離職役部分將予以記過或禁足處分，目前已先讓李男請假，待情緒穩定，再請家長協助帶回，並評估身心狀況是否停役。



