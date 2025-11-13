入伍一個月「被禁足5天」二等兵翻牆落跑！逃不到48hr…遭判2個月徒刑

記者陳弘逸／新北報導

二等兵入伍不到一個月，因犯錯被處罰留營禁足5天，無法休假離營；竟趁凌晨翻牆逃兵。（示意圖／陸軍提供）

新北王姓現役軍人，今年5月入伍，在憲兵訓練中心第二大隊第七中隊服役，擔任二等兵，入伍不到一個月，因犯錯被處罰留營禁足5天，無法休假離營；王男竟趁凌晨翻牆逃兵，未料，隔天就被憲兵逮捕；法院審理後，依陸海空軍刑法，判2個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，王男今年5月26日入伍，屬軍事訓練役入伍生，在憲兵訓練中心第二大隊第七中隊服役，擔任二等兵；他在今年6月20日上午8時許休假離營，因犯錯被處罰留營禁足5天。

廣告 廣告

王男不滿遭禁足，竟在同年6月22日凌晨1時8分許，從部隊駐地營舍後門攀爬圍牆離營潛逃，憲兵獲報循線於隔天下午3時30分許逮人並依法送辦。

法官認為，王男為現役軍人，意圖長期脫免職役而離去職役，法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，影響部隊管理及國防安全；審理後，將他依意圖長期脫免職役而離去職役，處2個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

更多三立新聞網報導

靠3.6萬薪「還債苟活」窮困上等兵動歪腦經！營區內犯3罪…慘丟飯碗

揪女鄰居多人運動？外流嫩妻「裸胸性感照」鬧到百萬金融業夫妻對簿公堂

灌16瓶酒撞死人？躲2天投案押7個月！清潔員「掛心妻小」求具保遭打臉

62歲釣客突昏厥倒消波塊急送醫！搶命2小時救不回…魂斷八尺門漁港

