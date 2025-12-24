入住信義區不需高門檻 忠駝國宅、永順大樓、 紐約第五街詢問度高 11

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

台北市信義區各項建設持續推動，因為具備交通、生活、休閒等多重優勢，成為許多看屋族群的優先選擇。永慶房屋分析永慶房仲網的熱門社區資料，發現「忠駝國宅」、「永順大樓」、「 紐約第五街」備受青睞，從單身到小家庭都能找到適合選擇。

永慶房屋光復店直營店長吳柏翰表示，位於台北市政府跟國父紀念館間的「忠駝國宅」屋齡41年，是1500多戶的大型社區，是北市府周邊總價帶相對好入手的社區，最低千萬就可入手，優勢之一就是停車費、管理費相當便宜，再加上位於光復國小、仁愛國中學區內，吸引不少首購及小家庭看屋。

吳柏翰表示，「忠駝國宅」規劃15坪到39坪的1至3房型，近期成交行情較去年略為下修，15坪以下小房型的每坪單價在90萬到95萬間，總價在千萬以內；32坪的3房成交單價在80萬到85萬間，成交總價約2,700萬到2,800萬。由於走路到信義百貨商圈、國父紀念館、大巨蛋都很近，還有捷運藍線、紅線雙重優勢，加上社區停車方便，以3,000萬左右的預算，是三房有車位的電梯社區好選擇。

永慶房屋松信直營店長徐禮威表示，「永順大樓」屋齡約43年，基地面積1400多坪，總共298戶，位於永吉路跟松信路口，是永吉路上CP值比較高的社區大樓。學區屬於興雅國小及永吉國中，開車能快速上市民大道，連接高速公路或是建國高架橋都很方便，周邊生活機能完善。

「永順大樓」規劃一層兩戶，社區八成以上都屬於30坪到33坪的標準三房型，近期成交行情每坪75萬到80萬，總價2,500萬到2,600萬就能買到市中心的家庭房。徐禮威分享，周邊類似格局成交行情約每坪85萬、甚至到9字頭，所以單價還有7字頭的「永順大樓」受到許多人關注，許多小家庭換屋、或是想要公寓換電梯的族群都會指定要看這個社區。

另外信義區熱門社區還有「紐約第五街」徐禮威表示，這個社區屬於早期挑高式小豪宅、屋齡28年，室內挑高3米6，有24小時保全管理。樓下就有超市跟健身房，步行到捷運永春站只要10多分鐘，開車上市民大道就能四通八達，步行到捷運松山站不到10分鐘，前往饒河夜市也很方便，學區是興雅國小及永吉國中，生活不同需求都能滿足。

徐禮威表示，「紐約第五街」規劃近10坪到19坪，總戶數約120戶，主要規劃為13到15坪型，對於單身或是首購族很友善，近期成交一筆12坪多加上車位，總價1,200萬，跟周邊新成屋每坪上百萬相比，「紐約第五街」成交單價約80萬到90萬間，價格相對親民許多。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

