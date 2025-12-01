入住台中星級飯店夜驚魂！ 童「摔落床圍縫隙」受驚爆哭

台中市 / 綜合報導

台中有家長帶2歲半的小孩入住星級飯店，床邊用床圍護欄保護著，但清晨5點，小孩突然摔到床圍邊的縫隙，嚇得不斷大哭，還好人沒有受傷，家長發現這個床圍鬆鬆垮垮，人卡在裡面很危險，氣得找櫃台人員理論，飯店解釋，床圍的採購與安裝都符合安全規定，除了向家長致歉，也承諾後續會加強說明，床圍的使用方式與注意事項，避免再度發生意外。

家長拿著枕頭稍微往床邊的圍欄碰一下，整條圍欄鬆鬆垮垮，不用出什麼力枕頭就可以塞到縫隙裡面，家長伸出左手，這個縫隙比她的手還大，這可讓家長氣炸了，因為他們帶小孩入住台中星級飯店，凌晨5點小孩突然掉落到床圍外的縫隙嚇得不斷大哭。

廣告 廣告

家長跟飯店人員理論，不滿為什麼床圍可以被推動，飯店人員解釋，床圍都有床桿固定，除了道歉也強調會向上級反應，家長把畫面貼到社群，不滿孩子暴露在這些危險設備，飯店安全問題毀了他們的假期。

床圍怎麼使用才會比較安心，其他家長認為自己也可以加一道防護，其他家長(非當事人)說：「我們躺在那邊擋著，不會讓他一個人靠近床的。」還好床的高度不高，小朋友摔下來只有受到驚嚇。當事飯店解釋，這組床圍的採購都符合安全法規，安裝的程序也是依照建議的步驟進行，後續除了會向房客確認使用者的年齡，也會加強說明使用方式與注意事項。

孩子的安全家長都很關心，其他飯店在床圍的安裝上，特別注意卡榫加固的部分，其他飯店服務人員(非當事飯店)說：「(支架)塞入之後，再把後面的腳，也放到上下床墊的中間，讓它密合後，測試看看床圍會不會晃動。」卡榫裝好鎖緊床圍就算被碰到，有床墊的重量壓著也是相當牢靠，如果不放心也有房客會再利用椅子，當作床圍的靠背加強保護，要更穩固一點可以加裝這條織帶。

嬰幼用品店員(非當事品牌)說：「(織帶)伸進去，然後就拉緊之後，它就會在這。」把織帶固定在支架的扣環上，接著繞過整個床墊在另一端拉緊鎖住，但嬰幼用品店員強調，床圍的安全性可能會受到使用情況影響，6歲以下的孩童建議睡在嬰兒床，這樣才能確保孩子的安全。

原始連結







更多華視新聞報導

中國遊客退訂潮！逾千人臨時取消「還要求免收費」 日飯店嘆：很困擾

情侶賞夜景拍照遇強風 男跌2層樓高邊坡擦傷

台中「物調券」百元放大2倍！ 一中商圈現排隊人龍

