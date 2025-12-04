入住台北蛋黃區豪宅！黃國昌：汐止老家拆了 當然要租房

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今日被爆1年多前就從汐止老家搬進位於台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。對此，黃國昌回應，他2023年把汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房住。

黃國昌被爆1年多前就從汐止老家搬進位於台北市蛋黃區的近億元豪宅，引發外界議論。媒體人吳靜怡發文諷刺，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲夫人看上億豪宅，現任黃國昌更是直接搬進豪宅，她酸小草的居住正義實現了民眾黨主席們的豪宅正義，並指民眾黨的最大破綻是「偽裝」成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，簡直臭不可聞！

對此，黃國昌表示，他2023年把汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房住。

李四川表態參選新北市長 黃國昌：尊重

另，針對李四川表態參選新北市長，黃國昌說，李四川是令人敬重的長輩，他表態要參加國民黨的初選，對國民黨是很好的事情，接下來會尊重國民黨提名或徵召的程序。

