入住機構「最高領12萬」 申領規定一次看 首波12／31截止

家中若有長輩或失能者入住長照機構，對家庭經濟是一大負擔，衛福部提供「住宿式服務機構使用者補助方案」，依入住者失能程度與實際入住天數給予補助，最高可領 12萬元，補助對象包括中重度失能者，以及112年1月1日前即入住機構者，且失能未達標的既有住民，114年度第一階段申請將於12月31日截止。

衛福部表示，為協助中、重度失能者獲得穩定照護，同時減輕照護者的經濟負擔，自112年起推動「住宿式服務機構使用者補助方案」方案，補助額度由每年最高6萬提高至12萬元，並取消排富規定。

廣告 廣告

適用對象與核發方式

衛福部說，補助主要依入住者的失能狀況及實際入住天數核發，凡經評估長照需要等級達第4級以上，或持有中度以上身心障礙證明者，只要當年度累計入住滿180天，即可一次領取12萬元；若尚未住滿180天，則按照「該月連續住滿半個月」逐月核算，每月1萬元，並於年度內加總核發。另112年1月1日前即入住且未達標的既有住民，則依過渡性規定，每年最高補助6萬元，未滿180天者按月給予5000元。

兩階段申請 首波12／31截止

補助申請分兩階段，第1階段為114年7月1日至12月31日，補助天數計算至申請當日，該年度剩餘天數不再補助；若尚未累計入住180天者，可等到第二階段申請，第2階段為115年1月1日至3月1日止，以納入年底前的入住天數，避免補助金額不足。

衛福部說，補助天數皆以「申請當日（含）以前」核算，一旦提出申請，隔天起的年度剩餘天數將不再補助，也不能累計到下一年度，因此選擇在累計滿180天或年底申請最划算。

適用機構範圍

衛福部提醒，補助方案適用機構範圍廣，包括一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（不含安養床）、身心障礙福利機構、榮譽國民之家自費養護床與失智照護床、兒少安置及教養機構，以及住宿式長照機構等。

衛福部說，若當年度已領取其他性質相同的政府補助，如身心障礙者日間或住宿照顧費用補助、低收入或中低收入失能老人公費安置、兒少公費安置或其他同質性津貼，將無法再申請本補助，以避免重複給付；此外申請時需由入住者或家屬備妥申請書、身分證明、入住契約、繳費收據或證明、存摺影本、長照等級認定或身障證明等文件，向最近一次入住機構所在地縣市政府提出。

更多中時新聞網報導

不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

健保急性後期照護 延至6個月

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈