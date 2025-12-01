入住逢甲商圈飯店踢到停車格檔板慘摔骨折 女客怒告索賠250萬敗訴

記者潘靚緯／台中報導

蔡姓女子在逢甲商圈一家飯店的地下停車場摔傷導致骨折，求償250萬元敗訴。（圖／資料照）

一名蔡姓女子2年前入住逢甲商圈一間酒店，在地下停車場行走時，因踩到停車格的停車擋板不慎摔傷，造成骨折、五十肩等傷勢，她指控飯店設計不良、停車場照明光線不足等，求償250萬元。台中地院檢視相關證據後認定，酒店停車場燈光明亮、標示清楚，蔡女求償無理由，判決敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，蔡姓女子在112年5月，入住逢甲商圈一間酒店，走在地下3樓停車場時，因為踩到停車格內的停車擋板而摔傷，導致左近端肱骨骨折併五十肩，還造成物品毀損，她向台中地院提出民事侵權損害告訴，向該酒店求償醫療費、精神撫慰金、喪失勞動能力、懲罰性賠償金50萬元等總計250萬元。

蔡女主張，酒店未警示行人不得穿越停車格，而導致她受傷的21號停車格，車格是灰色磁磚，即使停車擋板有深藍色「STOP」標示，但停車擋板是金屬材質，與灰色磁磚顏色相近，難以注意，且停車格上無燈光照明，僅靠相鄰的20號停車格上燈光，作為間接照明。

同時20號停車格當時有停放車輛，導致她行經20號停車格時，無法清楚辨識停車擋板位置而摔傷，認為酒店在相關設施的標示明顯不足，具體有安全上的危險存在，也不具當時科技、專業水準可合理期待的安全性，與摔傷有因果關係，因此向酒店索賠。

台中地院法官勘驗案發時的現場監視器畫面認定，不論是21號或20號停車格，都無蔡女所說光線不足的狀況，停車格所設置的停車擋板，皆可清楚識別，亦無難以辨識停車格上停車擋板的情形，蔡女也非穿越停車格時發生摔傷事故，認定蔡女主張無理由，判酒店免賠，全案仍可上訴。

