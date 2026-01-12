記者林昱孜／台南報導

入住關子嶺溫泉會館天冷「6樓爆管」，泥漿瀑布往下灌7房慘況曝光。（圖／翻攝自Threads @bewater.yun1029）

台南關子嶺一間知名溫泉會館10日發生「管線爆裂」意外，大量黑濁的泥漿溫泉水從6樓傾瀉而下，樓梯間瞬間變成「泥漿瀑布」，宛如水濂洞般壯觀，一共造成7間客房慘遭泥水波及，業者緊急動員止水，並協助退換房處理，清掃作業持續了一整晚，所幸即時處理，住客並無傳出抱怨聲音。

溫泉會館工作人員出動工業用吸塵器吸水打掃。（圖／翻攝畫面）

10日晚間10時許，溫泉會館6樓管線突然爆裂，由於水壓強勁，大量泥漿溫泉水順著樓梯間一路往下沖刷，泥水甚至漫進了客房地板；業者見狀趕緊出動大量員工清掃，出動大量毛巾擋水、工業用吸塵器吸水，避免災情擴大，另一部分員工則立即啟動退換房手續。

溫泉會館6樓管線爆管，大量泥水往下傾瀉。（圖／翻攝畫面）

該溫泉會館客務主任蔡怡如表示，因為天氣太冷「熱脹冷縮」導致溫泉管線破裂，因此第一時間水量相當大，事發後工程部立即切斷水源，全體員工總動員，從5樓開始逐層向下掃水清潔，經過徹夜努力才將環境恢復原狀。

大量泥水溫泉往樓下灌，業者連夜清掃恢復現況。（圖／翻攝畫面）

這次「爆管意外」一共影響7間客房住客，業者除了協助安排換房外，也視客人意願辦理全額退費。市府觀旅局已要求業者依旅館業管理規則，妥善處理旅客建議，並加強設備檢查，避免類似情況再發生。

