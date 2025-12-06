入住飯店送Pandora飾品、Jo Malone London節慶香氛 喜來登、寒舍艾美打造過節儀式感

（圖／業者提供）

當冬季街道的燈光悄悄亮起，台北的兩家頂級飯店「台北喜來登大飯店」與「台北寒舍艾美酒店」也在這個年末攜手為城市點亮一場最浪漫、最迷人的聖誕盛典。兩間飯店分別與國際香氛與珠寶合作，一邊以 Jo Malone London 香氣寫下冬日章節，一邊以 Pandora 珠寶堆疊節慶光芒；無論是視覺、味覺、嗅覺或住宿體驗，都呈現了今年台北最值得收藏的聖誕儀式感。

今年的台北喜來登，以與 Jo Malone London 的跨界合作拉開冬季序幕。大廳不再只是飯店迎賓的通道，而是瞬間變成一座繽紛的英倫遊戲場：菱格紋牆面、西洋棋盤、骰子元素散落其間，綠、藍、紅交織的色調像是香氛禮盒漸層開來的節慶光芒。12 月 24 與 25 日晚上，大廳還會迎來雙人樂團演奏與聖誕老人現身派糖果，讓整棟飯店像是換上節慶濾鏡般閃閃發光。

甜點則是今年喜來登的另一個亮點。一樓 The Deli 以節慶香氛為靈感，推出多款跨感官甜點，其中「胖聖誕」以酸櫻桃與黑巧克力打造深邃甜韻，呼應 「烤栗與冰霜櫻桃香氛工藝蠟燭」的暖甜氛圍；「杏桃旅人蛋糕」採用法國 LESCURE AOP 奶油，細膩濕潤的杏桃果香像在舌尖上行走，對應 「檀香木與蜜漬杏桃香水」的果木香氣；「薑餅屋」則以肉桂與薑氣息喚起童話般的節慶想像，呼應「薑餅限量版香水」的辛香暖意。其他像可可鈴鐺、聖誕之森、國王派與史多倫，絕對是派對分享的首選。

台北喜來登The Deli聖誕商品。（圖／台北喜來登提供）

若想把聖誕味帶回家，喜來登今年推出的外帶禮籃也不遜色，包括爐烤牛肉與火雞組，都搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵等配菜，家庭聚會只要一組禮籃，就能端出像餐廳現場般的節慶氣勢。

至於想在聖誕夜享受久違的精緻饗宴，安東廳牛排館的聖誕套餐絕對是美食愛好者的心頭好。從炙燒海鱺魚、北海道干貝到奧實嘉魚子醬的華麗前菜，到乾式熟成丁骨牛排、Prime 菲力或和牛肋眼的主菜選擇，每一道都像是以法式筆觸勾勒出的節慶祝福。最後的開心果蛋糕與火焰焦糖薄餅則收起整個夜晚的香氣與甜蜜，為旅程畫下溫柔句點。12月20日至12月30日點用指定套餐或聖誕雙人套餐，還可獲贈Jo Malone London英國梨與小蒼蘭潤膚霜伴手禮，數量有限，贈完為止。

台北喜來登安東廳「聖誕牛排饗宴」。（圖／台北喜來登提供）

更令人心動的是，入住喜來登推出的香氛住房專案，不僅能使用行政貴賓廳、享受升等禮遇，房內還直接備妥節慶版 Jo Malone 聖誕香氛體驗組。旅客只要在房裡點上蠟燭、噴上一點香氛，房間瞬間變身成為城市中最浪漫的冬日角落。

台北喜來登住房限定系列節慶香氛體驗組。（圖／台北喜來登提供）

另外，寒舍艾美則是和丹麥珠寶品牌 Pandora 合作的「鎏星璀璨・聖誕心禮」主題，讓整座飯店彷彿穿上珠寶盒般的光芒。「聖誕心禮」住房專案堪稱精品級的節慶禮遇。即日起至12月24日入住豪華房或主管套房，只需在彈性房價上加價即享專屬節慶款待，不只附上Moët法國酩悅香檳與早餐，Mini Bar 軟性飲料與啤酒組；若選擇主管套房，還能直接升等景隅套房，從房內眺望台北 101，儀式感簡直爆棚。前 30 組入住者還能獲得 Pandora ME 鎖鏈圈項鍊與限定吊飾，就像聖誕老人提前派發驚喜。

台北寒舍艾美酒店住房專案限定Pandora贈禮。（圖／寒舍艾美提供）

甜點方面，今年 DRIP & DOUGH 推出的「冬日莓好」開心果草莓蛋糕可以說是節慶甜點顏值天花板。綠色慕斯外層像細緻的絲帶，包裹著草莓與開心果的馥郁層次，頂部金色球飾與雪花點綴，如同專為冬季打造的小型藝術品。這款蛋糕也同步在台北喜來登The Deli販售，兩飯店共享這份節慶甜蜜。

台北寒舍艾美酒店DRIP & DOUGH聖誕蛋糕。（圖／寒舍艾美提供）

而「TIPSY Sparrow」在 12 月 24 與 25 日推出的聖誕饗宴，也同樣充滿暖心細節。從和牛肋眼、XO 辣醬青花筍到柑橘鮪魚塔塔，每一道都像是在為寒冬下了調味的料理詩句。探索廚房也推出多款節慶點心，像開心果月彎可頌、薑餅人與聖誕年輪，都讓節慶氛圍在餐桌上盛大綻放。活動期間於指定餐廳滿額消費，還能兌換 Pandora 精緻禮品，把節慶驚喜帶回家。

台北寒舍艾美酒店TIPSY Sparrow聖誕套餐。（圖／寒舍艾美提供）

