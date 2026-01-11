入住驚魂！溫泉會館疑爆管「水淹房」 樓梯成人造瀑布

屏東縣 / 綜合報導

屏東一家3口入住台南關子嶺溫泉會館，昨(10)日深夜疑似水管爆管、水勢溢流，樓梯成為瀑布，電梯無法使用，水還淹進房內，地板、床鋪都浸濕，當事人表示他們一家人在晚上10點半緊急換房，幾乎一整晚無法入睡，業者回應，應該是天冷導致溫泉水管爆裂，第一時間調動人員來清理，並協助換房，對於受影響的客人感到抱歉，會退還住宿費用補償客人。

嘩啦嘩啦，水勢沿著樓梯往下就像小瀑布一樣，沒多久房間內也淹水了，地板積水床墊浸濕，入住的民眾，好傻眼，住客說：「水就慢慢淹到我們房間來了，然後連床都開始吸水。」

當事人受訪表示，他們一家三口從屏東北上，來泡溫泉，選擇了台南關子嶺的溫泉會館住一晚，下午四點入住時，就聽到有很大聲的管線水流聲，沒想到到晚上十點半，聞到濃厚硫磺味，接著就出現水漫樓梯，電梯也無法使用，水很快地流進他們住的房間，一家人被迫換房幾乎一整晚無法睡覺。

住客說：「搞到12點多才有房間睡。」業者表示，應該是天氣冷導致水管爆裂，第一時間協助換房，共有七間房的客人受到影響，對顧客感到抱歉，將退還住宿費用，客務主任蔡怡如說：「應該天氣冷的關係，熱脹冷縮，所以導致我們的溫泉水管爆裂。」

台南觀旅局觀光事業科代理科長凃雅珍說：「已第一時間，將受影響七間房旅客換房安置，並啟動相關補償。」市府觀旅局，要求業者，加強設備檢查，避免類似情況再發生。

