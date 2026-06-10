入住《陰魂旅社》嚇瘋！亞當史考特崩潰：為什麼要這樣對我

亞當史考特領銜主演《陰魂旅社》。（圖／采昌國際多媒體）





《凶器》（Weapons）與《宿劫》（Barbarian）製作團隊打造的年度必看懼作《陰魂旅社》（Hokum），由《鬼把戲》（Caveat）愛爾蘭恐怖名導達米安麥卡錫（Damian McCarthy）編導，並請來《人生切割術》（Severance）知名男星亞當史考特（Adam Scott）領銜主演。

亞當透露在閱讀劇本時，就早已被片中各種恐怖歷程給嚇到坐立難安，等來到拍攝現場，依然時常嚇到哀號：「到底為什麼要這樣對我！」不過當導演看到他自然又真實的驚嚇反應時，反而更是興奮又滿意。尤其全片重點場景發生在流傳著禁忌傳說的蜜月套房當中，該場景是劇組特地打造的封閉空間，而亞當整整三週獨自在這裡拍攝，不安的昏暗光線，還有各種毛骨悚然的恐怖裝置，都讓他崩潰直呼：「這是我待過最詭異的房間之一！」

亞當史考特拍攝現場嚇翻 《陰魂旅社》導演見驚嚇反應超嗨

年度話題懼作《陰魂旅社》，是「愛爾蘭恐怖名導」達米安麥卡錫的最新作品，以層層壓迫的封閉空間，搭配詭異不詳的驚駭視覺，打造沉浸式心理恐懼。片中死不瞑目的神祕女子、電梯中突然出現的詭異倒影、瘋狂的凸眼驚悚人物，種種恐怖經歷都讓男主角亞當史考特，光是在閱讀劇本時就早已嚇翻，甚至在知道故事的狀況下進行拍攝，仍然在現場嚇到哀號：「天啊，到底為什麼要這樣對我！」更還表示：「真的非常刺激，在看畫面當下，也常會被自己嚇得半死！」每當導演達米安麥卡錫看到他自然又真實的驚嚇反應，更是感到興奮又滿意：「他的反應完全正確，我已經等不及看他經歷這些地獄般的夜晚了！」

亞當史考特入住《陰魂旅社》秒不適 驚悚氛圍嚇翻觀眾獲盛讚

《陰魂旅社》的重點場面，發生在流傳禁忌傳說、所有人都不得靠近的蜜月套房當中。該場景是劇組特地打造的封閉空間，而亞當史考特整整三週獨自在這裡拍攝、無人對戲；現場更有比電影還更加不安的昏暗光線，配上各種毛骨悚然的恐怖裝置，讓他一進去就超毛，直呼：「這是我待過最詭異的房間之一！」並還分享：「它真實到你幾乎可以聞到它的味道，是一種很死寂的感覺，讓我生理上覺得自己不應該待在那裡。」

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本片劇情描述：性格孤僻、不近人情的小說家歐姆鮑曼（亞當史考特飾演），帶著父母骨灰，來到偏遠陰鬱的愛爾蘭鄉間，重返父母曾經最幸福的地方。他入住父母當年度蜜月的古老旅館，卻被旅館員工告知，這間旅館流傳著一則禁忌傳說，有一位古老女巫，長期徘徊在「蜜月套房」，而那間套房早就被封鎖並列為禁區，所有人都被警告絕對不能靠近。起初，歐姆對此不以為意，但當旅館接連出現離奇失蹤事件，他也逐漸產生詭異幻覺，彷彿那個傳說正滲入他的思緒，將他一步步拖入潛伏著超自然能量的噩夢深淵。電影6月17日上映。

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