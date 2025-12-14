入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點

受大陸冷氣團影響加上清晨輻射冷卻影響，早晚溫度最冷，平地恐逼近10度。（示意圖，本刊資料照）

入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。

大陸冷氣團南下 早晚最冷恐探10度

根據氣象署最新資料，今受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣明顯偏冷，南部早晚也有寒意。清晨各地低溫約14至16度，北部及宜蘭白天高溫僅17、18度，花東約20至21度，中南部約23至25度；入夜後氣溫進一步下滑，中部以北及宜蘭低溫降至12至14度，南部與花東約15至17度，民眾應注意保暖。降雨方面，水氣減少、天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北及中部山區、東半部與恆春半島有零星短暫雨，大台北及北部山區清晨至上午仍可能有些微降雨，之後轉多雲。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，觀測顯示乾冷空氣持續南下，雲層與降雨逐漸南移消散。歐洲模式模擬顯示，今起至週二清晨各地天氣轉為晴朗穩定，白天陽光下感受舒適，但早晚寒冷。今晚、明晨及週二清晨在輻射冷卻加成下，氣溫將降至最低，可能出現入冬以來最強的一波冷空氣，平地低溫甚至有機會下探10度以下，高山因空氣乾燥已無降雪機率。

專家曝回暖時間 週二起逐步回升

回溫時程方面，吳德榮表示，週二白天起至週三（17日）冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，天氣仍維持晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部多為晴朗，東側水氣增加，北海岸及東半部轉為偶有局部短暫雨的機會。

