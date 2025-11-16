入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。
這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。
溫暖源泉：石墨烯恆溫被，給你智慧般的溫控體驗
1. 東妮寢飾 超導熱石墨烯恆溫冬被
東妮寢飾結合了遠紅外線釋放，讓你在睡眠中也能默默護理健康；最重要的是，表布和被芯都含有石墨烯，這種超導熱材質能讓你「保暖加倍」；而吸濕抗菌、有效抗靜電的特點，則像給你的肌膚穿上了一層透氣的防護膜，告別乾燥靜電的困擾。
這款獨家商品在 11/17-11/24 期間，不僅下殺到超值 $1,980，還有機會抽可愛動物造型抱枕。更棒的是，單筆滿 $2,000 登記抽精梳棉兩用被床包組（市價 $7,960），滿 $2,500 登記抽 200 點超贈點，讓你買到賺到，還能把整套寢具免費帶回家！
原價 $7,960 → 特價 $1,980（11/17–11/24 限定）
2. 3M 防蹣可水洗科技羽絨枕-可調式多區複合型(多向好睡枕)
你是否也在尋找那顆命定之枕？ 這款 3M 科技羽絨 × 記憶枕，完美結合柔軟與支撐，讓你無論仰睡、側睡都能貼合頸部曲線。採用 5 重睡眠區域，人體工學分區設計，釋壓承托更精準，讓「頭、肩、頸」都被穩穩包覆，徹底告別起床痠痛。最貼心的是，它擁有 2 段可調高度，可依個人睡姿自由調整，找到最舒適的枕高。再加上 100% 防蟎表布，有效阻隔過敏原，讓你整夜安穩熟睡。
現在獨家優惠中，買就送 德國 Zenker 琺瑯牛奶鍋（市價 $799）
原價 $4,990 → 特價 $2,690（11/16–11/30）
3. [買一送一] DON 石墨烯可水洗科技羽絲絨被-雙人
想要一蓋上就暖的被子？這款 石墨烯可水洗科技羽絲絨被 就是冬天的理想選擇！
運用石墨烯導熱技術，能快速導熱、即刻升溫，並智慧調節溫度，就像「會呼吸的被子」，主動吸收並回釋熱能，整晚都維持在舒適恆溫。質地輕柔蓬彈、透氣透濕，即使怕悶也能自在入睡；加上防蟎抗菌設計，給敏感肌膚最安心的呵護。可機洗不易變形，保養超方便。現在買一送一，獨家再加碼送洗衣袋，一次滿足實用與溫暖，是冬季居家的「懶人幸福被」，從今晚開始，享受輕盈又恰到好處的暖度！
原價 $7,960 → 特價 $1,199（11/16–11/25）
4. 岱思夢 買1送1 100%天然乳膠枕 泰國乳膠 人體工學 枕頭 多款任選
「買 1 送 1」的超值優惠，讓你以超低價格一次擁有兩顆高品質天然乳膠枕！
乳膠材質柔軟透氣、抗菌防黴，遠離塵蟎與鼻過敏困擾，無論怎麼翻身都能完美貼合頭頸曲線，帶來輕盈不悶熱的舒眠感受。經 SGS 國家檢驗局品檢合格，久睡不塌陷，品質安心有保障。讓你夜夜入睡更放鬆、每個早晨都醒得更有精神。
原價 $3,500 → 特價 $869（11/1–11/30）
5. 鴻宇 黑鑽石墨烯能量毯被 多款任選 台灣製(150x195cm)
採用 8D 石墨烯聚酯棉結構，持續釋放遠紅外線熱能，有效阻隔冷空氣，提升整體保暖度，就像為你築起一道溫暖的防護牆。恆溫蓄熱設計，從頭暖到腳、溫度持續不間斷，徹底告別手腳冰冷的困擾。重量僅約 2 公斤，輕盈卻超暖，抱起來就像被溫柔包裹般的安心，讓冬夜從此變得柔軟又舒適。
原價 $12,000 → 特價 $1,980（11/1–11/30）
6. [買一送一] LAMINA石墨烯被
LAMINA 石墨烯科技擁有「智慧恆溫」功能，就像被窩裡的貼心管家，能自動感應並調節溫度，打造最舒適的睡眠環境。最特別是 不插電遠紅外線微循環 技術，讓溫暖能量自然流動，即使不插電也能持續發熱。整晚 鎖溫深睡眠，以 熱循環溫暖不間斷 設計，從入睡到天亮都被柔暖包覆。現在限時「買一送一」，一次備齊主臥與客房，讓整個家都沉浸在暖意與幸福中。
原價 $3,998 → 特價 $1,111（11/1–11/30）
7. 韓被-【DB夢寢】買1+1 質感雙面細織保暖能水洗棉被 加厚 180x210公分(多色可選)
想要擁有韓劇女主角般夢幻寢具的你，絕對不能錯過這款！不只享有「買 1+1」超值組合，還有雅虎獨家送舒柔床包+枕套組 (大小款式採隨機出貨)，一次打造整套韓系質感臥室。被子內層特別「添加石墨烯纖維」，強化被窩內的熱循環，讓暖度更有感；外觀以「韓系小清新配色」呈現，輕鬆妝點質感空間，讓房間氛圍瞬間升級。更貼心的是全被「可機洗」設計，清潔便利又能保持潔淨如新。搭配「立體絎縫工藝」，讓充棉分布更均勻，加上「活性印染技術」維持高色牢度、不易褪色，讓每一場好夢都美得持久又真實。
原價 $2,280 → 特價 $1,488（11/16–12/14）
8. 韓被-【寢室安居】韓國YEGAROAD 輕暖繽紛抗菌防蟎水洗四季被-150X200CM(廣藏市場.韓國製.水洗被.四季被.抱抱被)
韓流迷必備！這條廣藏市場原裝進口正統韓被，彷彿把韓國的溫暖氣息帶回家。韓國在地製造，安心把關，品質有保障。觸感如嬰兒肌膚般柔嫩，每晚都被極致柔軟包覆。採用高科技超細纖維與玉米鬚棉填充，輕盈保暖可機洗又快乾，一年四季都舒適，簡直是懶人救星！
原價 $3,180 → 特價 $1,750（11/16–11/20）／ $1,880（11/21–11/30）
其他人也在看
裕隆副董竟是詩人兼小說家 姚振祥斜槓書寫人生原因曝光
汽車公司副董，竟也是詩人與小說家！原本要退休，卻又接下裕日車總經理的裕隆汽車副董事長姚振祥，17日出版自己人生中第四本書，也是他撰寫的第一本小說「婚姻失戀記」。除了高中同學智邦創辦人黃安捷親自到場致賀外，誠品董事長吳旻潔也特別從中國趕回來，鴻華先進副董左自生則笑說：「姚董深藏不露，4年前才知道他斜槓的那麼厲害，真是理工人的表率。」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 14 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
台南誠品前廣場化身質感親子遊樂園 助攻場域活化
記者林怡孜／台南報導 近日民眾經過誠品生活台南館前，會發現廣場悄悄變身…中華日報 ・ 1 天前
家戶垃圾塞爆 公園紛撤垃圾桶
各地公共垃圾桶逐漸消失，台中市公園內垃圾桶正在減少，彰化市新設公園垃圾桶更已絕跡。南投市公所宣布，即起全面撤除公園垃圾桶...聯合新聞網 ・ 18 小時前
日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命
據日本媒體今天（11/16）報導，上午在秋田縣的市區，有熊闖入知名購物中心「AEON賣場」，職員趕緊搬動貨架、拉下鐵門，將熊關在賣場內，縣府職員稍後趕到，並將熊撲殺，所幸無人傷亡，警方正在附近加強巡邏。太報 ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「自稱學生」颱風假失準喊發放雞排跳票？400人遭放鳥 台大發聲了
即時中心／潘柏廷報導自稱是台大大氣系學生的網友，透過網路匿名宣稱賭上系上招牌，並打賭鳳凰颱風來襲時，台北市政府至少會放2天颱風假，若預測失敗就會發雞排與珍奶；最終預測失準，網友宣稱會在今（16）日中午於校園內發放雞排與珍奶，然而，現場來超過400人的民眾卻大撲空，形同被放鴿子，消息一出受到外界高度討論。稍早，台大校方也發聲明回應了！民視 ・ 1 天前
去美元化再加速！SWIFT於20日公布10月人民幣全球支付占比
環球銀行金融電信協會（SWIFT）將於20日公布人民幣10月份國際支付報告。以9月來看，人民幣國際支付占比從8月的2.93％升至3.17％，排名上升一位，重返全球第五大活躍貨幣。10月占比是否可以保持回升動能，市場高度關注。中時財經即時 ・ 1 天前
蕭敬騰代言！全家羽絨外套「下殺298元」 內行搶翻：日本設計師聯名款
明日（11/17）入秋最強冷空氣即將報到，低溫下探13度，不少民眾紛紛拿出厚外套準備，不過近日卻有網友發現，全家一款曾由歌星蕭敬騰代言過的羽絨外套正在大降價，原本要價1,490元，如今竟只要298元，消息傳出後引發搶購熱潮。太報 ・ 1 天前
是她 失智婦買藥迷路 士林警一眼認出 轄區老鄰居 巡邏車溫馨護送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所副所長蔡宗祐、警員譚丞宏，日前擔服巡邏勤務，接獲通報福港街 […]民眾日報 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台中購物節抽百萬汽車！沙鹿男「以為詐騙掛電話」 二度通話才相信
台中市經發局今晚在太平長億夜市舉辦「好市有禮─太平長億食在好市」嘉年華，現場抽出台中購物節第二輛百萬汽車，由在超市消費的...聯合新聞網 ・ 1 天前
桃園防髒亂 試辦智慧垃圾桶
桃園市政府為改善公共場所垃圾桶溢滿與髒亂問題，去年起在景點、公園試辦「智慧垃圾桶」，透過感測器即時回報桶內容量，八分滿時...聯合新聞網 ・ 18 小時前
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 16 小時前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 9 小時前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
Gap中和環球店搶攻社區百貨奏效 試營運期間客單高居全台第一
美國生活時尚服飾連鎖Gap17日於中和環球Global Mall店正式開幕，儘管規模不大，但試營運期間客單已高居全台15店榜首，尤其是嬰幼童裝、男裝更是銷售主力。中時財經即時 ・ 10 小時前