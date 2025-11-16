入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！

入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。

這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。

圖片來源：Yahoo購物中心

溫暖源泉：石墨烯恆溫被，給你智慧般的溫控體驗

1. 東妮寢飾 超導熱石墨烯恆溫冬被

東妮寢飾結合了遠紅外線釋放，讓你在睡眠中也能默默護理健康；最重要的是，表布和被芯都含有石墨烯，這種超導熱材質能讓你「保暖加倍」；而吸濕抗菌、有效抗靜電的特點，則像給你的肌膚穿上了一層透氣的防護膜，告別乾燥靜電的困擾。

這款獨家商品在 11/17-11/24 期間，不僅下殺到超值 $1,980，還有機會抽可愛動物造型抱枕。更棒的是，單筆滿 $2,000 登記抽精梳棉兩用被床包組（市價 $7,960），滿 $2,500 登記抽 200 點超贈點，讓你買到賺到，還能把整套寢具免費帶回家！

原價 $7,960 → 特價 $1,980（11/17–11/24 限定）

👉 點我看詳情

遠紅外線釋放熱能，整夜溫暖像被陽光輕擁。圖片來源：Yahoo購物中心

2. 3M 防蹣可水洗科技羽絨枕-可調式多區複合型(多向好睡枕)

你是否也在尋找那顆命定之枕？ 這款 3M 科技羽絨 × 記憶枕，完美結合柔軟與支撐，讓你無論仰睡、側睡都能貼合頸部曲線。採用 5 重睡眠區域，人體工學分區設計，釋壓承托更精準，讓「頭、肩、頸」都被穩穩包覆，徹底告別起床痠痛。最貼心的是，它擁有 2 段可調高度，可依個人睡姿自由調整，找到最舒適的枕高。再加上 100% 防蟎表布，有效阻隔過敏原，讓你整夜安穩熟睡。

現在獨家優惠中，買就送 德國 Zenker 琺瑯牛奶鍋（市價 $799）

原價 $4,990 → 特價 $2,690（11/16–11/30）

👉 點我看商品

像被雲朵輕托的頭頸支撐感，每晚都想多睡五分鐘。圖片來源：Yahoo購物中心

3. [買一送一] DON 石墨烯可水洗科技羽絲絨被-雙人

想要一蓋上就暖的被子？這款 石墨烯可水洗科技羽絲絨被 就是冬天的理想選擇！

運用石墨烯導熱技術，能快速導熱、即刻升溫，並智慧調節溫度，就像「會呼吸的被子」，主動吸收並回釋熱能，整晚都維持在舒適恆溫。質地輕柔蓬彈、透氣透濕，即使怕悶也能自在入睡；加上防蟎抗菌設計，給敏感肌膚最安心的呵護。可機洗不易變形，保養超方便。現在買一送一，獨家再加碼送洗衣袋，一次滿足實用與溫暖，是冬季居家的「懶人幸福被」，從今晚開始，享受輕盈又恰到好處的暖度！

原價 $7,960 → 特價 $1,199（11/16–11/25）

👉 立即搶購買一送一

輕盈如羽，卻有太陽般的暖意。圖片來源：Yahoo購物中心

4. 岱思夢 買1送1 100%天然乳膠枕 泰國乳膠 人體工學 枕頭 多款任選

「買 1 送 1」的超值優惠，讓你以超低價格一次擁有兩顆高品質天然乳膠枕！

乳膠材質柔軟透氣、抗菌防黴，遠離塵蟎與鼻過敏困擾，無論怎麼翻身都能完美貼合頭頸曲線，帶來輕盈不悶熱的舒眠感受。經 SGS 國家檢驗局品檢合格，久睡不塌陷，品質安心有保障。讓你夜夜入睡更放鬆、每個早晨都醒得更有精神。

原價 $3,500 → 特價 $869（11/1–11/30）

👉 多款任選

天然乳膠的彈力支撐，就像有隱形手輕托頸肩。圖片來源：Yahoo購物中心

5. 鴻宇 黑鑽石墨烯能量毯被 多款任選 台灣製(150x195cm)

採用 8D 石墨烯聚酯棉結構，持續釋放遠紅外線熱能，有效阻隔冷空氣，提升整體保暖度，就像為你築起一道溫暖的防護牆。恆溫蓄熱設計，從頭暖到腳、溫度持續不間斷，徹底告別手腳冰冷的困擾。重量僅約 2 公斤，輕盈卻超暖，抱起來就像被溫柔包裹般的安心，讓冬夜從此變得柔軟又舒適。

原價 $12,000 → 特價 $1,980（11/1–11/30）

👉 前往購買

黑鑽光澤下，是穩定熱循環的溫柔力量。圖片來源：Yahoo購物中心

6. [買一送一] LAMINA石墨烯被

LAMINA 石墨烯科技擁有「智慧恆溫」功能，就像被窩裡的貼心管家，能自動感應並調節溫度，打造最舒適的睡眠環境。最特別是 不插電遠紅外線微循環 技術，讓溫暖能量自然流動，即使不插電也能持續發熱。整晚 鎖溫深睡眠，以 熱循環溫暖不間斷 設計，從入睡到天亮都被柔暖包覆。現在限時「買一送一」，一次備齊主臥與客房，讓整個家都沉浸在暖意與幸福中。

原價 $3,998 → 特價 $1,111（11/1–11/30）

👉 點我購買

無需插電，也能享受恆溫的幸福溫度。圖片來源：Yahoo購物中心

7. 韓被-【DB夢寢】買1+1 質感雙面細織保暖能水洗棉被 加厚 180x210公分(多色可選)

想要擁有韓劇女主角般夢幻寢具的你，絕對不能錯過這款！不只享有「買 1+1」超值組合，還有雅虎獨家送舒柔床包+枕套組 (大小款式採隨機出貨)，一次打造整套韓系質感臥室。被子內層特別「添加石墨烯纖維」，強化被窩內的熱循環，讓暖度更有感；外觀以「韓系小清新配色」呈現，輕鬆妝點質感空間，讓房間氛圍瞬間升級。更貼心的是全被「可機洗」設計，清潔便利又能保持潔淨如新。搭配「立體絎縫工藝」，讓充棉分布更均勻，加上「活性印染技術」維持高色牢度、不易褪色，讓每一場好夢都美得持久又真實。

原價 $2,280 → 特價 $1,488（11/16–12/14）

👉 點我看韓被

韓劇裡的柔光被窩感，從這條開始。圖片來源：Yahoo購物中心

8. 韓被-【寢室安居】韓國YEGAROAD 輕暖繽紛抗菌防蟎水洗四季被-150X200CM(廣藏市場.韓國製.水洗被.四季被.抱抱被)

韓流迷必備！這條廣藏市場原裝進口正統韓被，彷彿把韓國的溫暖氣息帶回家。韓國在地製造，安心把關，品質有保障。觸感如嬰兒肌膚般柔嫩，每晚都被極致柔軟包覆。採用高科技超細纖維與玉米鬚棉填充，輕盈保暖可機洗又快乾，一年四季都舒適，簡直是懶人救星！

原價 $3,180 → 特價 $1,750（11/16–11/20）／ $1,880（11/21–11/30）

👉 看韓國進口正品

來自韓國廣藏市場的手感溫度，輕柔如嬰兒肌膚。圖片來源：Yahoo購物中心