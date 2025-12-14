入冬寒意來襲！大陸冷氣團持續發威 鄭明典示警：最低溫還沒到

受大陸冷氣團影響，全台氣溫皆明顯下降。 圖：中央氣象署/提供

[Newtalk新聞] 受大陸冷氣團影響，全台氣溫持續下探，今晚至明(15)日清晨將迎來本波冷空氣最冷時段。中央氣象署指出，局部近山區平地最低溫恐下探9度，不排除發布入冬首波低溫特報。氣象專家鄭明典也提醒，最低溫「還沒到」，民眾務必做好保暖準備。

中央氣象署指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯降低。今(14)日晚間至明日清晨，為本波冷空氣最冷時段，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。中部以北、宜蘭低溫普遍11至14度，局部近山區平地與北海岸可能下探9至10度，南部與花東低溫約15至17度。

氣象專家鄭明典也在臉書粉專提醒，最低溫應該落在明天清晨，這是多數人會感受到涼意甚至冷的溫度，而且還沒到底。呼籲民眾外出務必注意保暖。

中央氣象署在稍早10時許發布低溫特報(黃色燈號)。低溫區域包含，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病。

