入冬就到坪林暖心走走 來一趟北勢溪畔舒心旅程

（生活中心／綜合報導）入冬的週末，最適合安排一趟輕鬆又療癒的小旅行！坪林以山林環繞、茶香四溢聞名，北勢溪上優雅純白的坪林尾橋更在冬日裡格外迷人。伴著微風及暖陽灑落，邀請大家把握新北好茶冬韻活動的最後兩天（12月13日至12月14日），放慢步調、深呼吸，一起來坪林暖心走走，享受冬日限定的恬靜旅程。

圖／北勢溪畔巨星家燕。（新北市坪林區公所 提供）

從下交流道的那一刻起，北勢溪畔的巨星家燕就做好準備迎接大家。走過藍色拱橋即可進入新北好茶主會場，品茗最新上市的冬季好茶。隨後可前往茶業博物館來一趟茶食文化巡禮，再來欣賞坪林尾橋的百年風光以及觀魚步道的溪岸景緻，別忘了在親水吊橋拍照打卡最新的坪林地標，讓冬日的坪林風景一次收藏。進入坪林商圈，走進最新開幕的「緩緩坪林 永續低碳旅遊館」，入內體驗「光影茶鄉四季」的沉浸光影展，親身感受坪林的慢活氛圍，也能從旅程中找到專屬坪林的迷人亮點。

圖／緩緩坪林永續低碳旅遊館全新亮相。（新北市坪林區公所 提供）

來到坪林，欣賞湛藍溪水與層層山色交織的美景，或漫遊老街小店與商圈店家，品嚐圓滑甘醇的包種茶香。無論是一日輕旅、親子出遊，或三五好友相約放風，坪林都能以最純粹的自然氣息，帶給旅人滿滿療癒。

圖／親水吊橋打卡新景點。（新北市坪林區公所 提供）

坪林區長張秀玲表示，「歡迎大家把握冬日好天氣，趁著週末安排一趟說走就走的旅行。入冬就來坪林暖心走走，來『緩緩坪林』坐坐，到北勢溪畔踏青，用大自然為生活充電，啟動美好又自在的冬季旅程。」更多活動及資訊，請上新北市坪林區公所Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/pinglinntpc)。

