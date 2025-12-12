入冬後首波冷氣團來襲 周末低溫下探13度 高山可望飄雪

中央氣象署今天(12日)表示，今年入冬後首波大陸冷氣團將於明晚南下，因此全台氣溫都將明顯下滑，高山也有機會飄雪，預估周末兩天低溫將下探攝氏13-16度，最冷的時間點則落在周日晚間到周一清晨。

台灣在12、13日持續受到東北季風影響，北部和宜蘭的天氣比較涼，高溫只有攝氏20-21度，其他地區則是早晚偏涼，中南部白天高溫仍可上看24-27度。需留意的是，這兩天在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區不僅有雨，還可能出現局部大雨；桃園以北、花東地區及恆春半島也會有些局部短暫雨；至於新竹以南則是維持多雲到晴的好天氣，不過周六清晨在中南部可能出現局部霧或低雲，影響能見度，交通往返要注意安全。

此外，氣象署提醒，今年入冬後的首波大陸冷氣團將於13日晚間南下，因此中部以北和宜蘭的氣溫也將明顯下滑，尤其14、15日將是這波冷氣團威力最強的時候，除了中部以北和東半部地區整天都偏冷，北部高溫只有16、17度，中部也只有19-21度外，南部地區早晚也偏冷，但高溫還可上看22-24度，只是各地低溫恐將下探13-15度，甚至11、12度。氣象預報員鄭傑仁說：『(原音)就明晚冷氣團南下，所以周日清晨會先有一波溫度的低點，預計中部以北低溫大致上是(攝氏)13-15度左右，宜蘭也是；那南部、花東的話大致上低溫在16-18度。但是最冷的時間點預計是落在周日晚上到周一的清晨，中部以北大致上也是在13到15度之間，局部地區可能會再低個1、2度；南部的話，大致上在周一清晨也是15度到16度，所以也是比較偏低一點。』

所幸這波冷氣團帶來的水氣較少，因此各地大都是晴到多雲的天氣，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨；此外，周六晚間到周日一整天，中部以北山區也可能出現局部短暫雨，屆時中部以北和宜蘭、花蓮3,500公尺以上的高山也有零星降雪或結冰的機會。至於海邊也不平靜，預估14日在基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島都可能湧現長浪。

預估這波冷氣團自下周二16日起就會逐漸減弱，白天高溫也會普遍回升，只是早晚依舊偏涼，尤其西半部要留意日夜溫差比較大，但多數地區都可維持晴到多雲的天氣。(編輯：許嘉芫)