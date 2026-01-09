入冬後首波寒流來了！今晨「這地區」僅5度全台最低 各地氣溫曝光

即時中心／高睿鴻報導

今（9）早出門上班課的民眾，很可能會覺得空氣非常冷，對此，氣象署預報科長劉宇其解釋，受大陸冷氣團連續影響數日、搭配輻射冷卻效應，台灣已出現2025年入冬以來首波寒流。尤其是昨晚至今晨，他指出，北部地區溫度明顯偏低，台北各地從昨晚起開始下探至10度以下，達寒流標準；今早5點左右也測到9.1度最低溫；至於全台最低溫則是新竹關西5.1度。中南部與花蓮、台東因輻射效應較弱，因此還有約12度左右。

劉宇其說明，大陸冷高壓中心從昨晚開始，就已逐漸逼近中國華中及沿海，乾燥空氣使北部雲量逐漸減少；也因此，中部、北部在雲量偏少的狀況下，輻射冷卻很明顯，所以清晨跟夜晚的保暖工作非常重要。輻射冷卻搭配冷氣團，已造成入冬後首波寒流。他接著指出，今明兩天其實冷空氣強度將逐漸減弱、白天高溫緩慢回升，但清晨溫度還是很低、日夜溫差大；北部、中部仍僅10度上下。

至於1月11日及12日，劉宇其說，因屆時有另一波冷空氣遞補，北部高溫又會稍微下降，其他地方溫度差不多，但日夜溫差仍大；12日白天之後，因空氣逐漸的減弱，各地氣溫將逐步回升。

值得注意的是，劉宇其指出，明天清晨北部、宜蘭預計都僅有10度左右，空曠地區、以及局部小區域，甚至可能降到6至8度；中部、南部、花蓮、台東也大概都是12至14度間，空曠地區也有機會下探10度；金門、馬祖則剩下7至8度，氣象署將持續針對這些地區，發布低溫特報。

氣象署預報科長劉宇其。（圖／民視新聞）

他另也強調，1月12日以後，氣溫開始回升、環境變得溫暖，13、14日又有一個大陸高壓逐漸東移，但這波冷空氣預計從偏北處通過，是否影響台灣天氣仍有待觀察。

至於降雨方面，劉宇其表示，從衛星雲圖來看，可發現北部與中部雲量偏少；但中南部與花東受到南來水氣影響，因此雲量較多，高山地區可能出現零星降雨。但總體而言，受冷氣團影響的這段期間，各地水氣不多，降雨量主要集中於基隆北岸及東部地區；今天也預計整日都是多雲到晴的天氣，唯獨南來的水氣，恐造成中南部山區零星降雨。至於高山地區，他也指出，因溫度偏低，不排除零星降雪機會。

明天開始，他則提到，因為大陸高壓挾帶東北季風，因此迎風面雨勢恐增多；北海岸、東部及北部山區可能有些零星降雨，西部則是大致維持多雲到晴。

