入冬手腳冷得像冰棒？中醫教你分辨是「火力不足」或「循環卡住」：5招升溫自救，每天暖回來





入冬後不少人開始「手像冰棒、腳像冰塊」，晚上躺在床上要先在被窩裡預熱一陣子才能睡著。亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師提醒，手腳冰冷不只是天氣冷，而是身體在提醒你「循環有問題」或「體力不夠」，若分不清狀況，怎麼穿、怎麼補都暖不起來。

第一類：身體火力不足，怎麼穿都還是冷

藍涵鐘醫師表示，有些人的手腳冷，是因為身體的「暖氣系統」太弱，火力不足，熱能推不出去。

當體內的火力不足、氣血循環偏弱時，四肢就容易先冷下來，遇到寒流更會覺得冷上加冷。

常出現的狀況包括：

● 手腳冷、全身怕冷 ● 臉色蒼白、容易累 ● 有時會腹瀉、頻尿、腰痠 ● 女性可能月經量偏少或經痛

日常改善方式：

● 吃暖身食物：老薑、蔥白、紅棗、桂圓、牛肉，多吃熱食、避免冷飲與冰品。 ● 加強保暖：特別是肚子、腰部、腳底，避免寒氣從下半身進入。

第二類：壓力太大、循環被堵住，熱出不來手腳更冷

有些人看起來體內燥熱、臉頰微紅，但手腳卻冷得發抖，這並不是能量不足，而是熱被困在身體裡、無法流向四肢。

藍涵鐘醫師說，這類情況多與壓力大、久坐少動或作息不規律有關，使循環「卡住」，出現外冷內熱、手腳冷但怕熱、胸悶煩躁等矛盾感受。

常出現的狀況包括：

● 手腳冷，但身體其實怕熱 ● 胸悶、口乾口苦、容易煩躁 ● 久坐不動、工作壓力大、睡不好 ● 大便較乾、舌苔偏黃

日常改善方式：

● 先讓情緒放鬆：深呼吸、音樂、散步，有助「解壓、開循環」。 ● 動起來：每天至少30分鐘快走、瑜伽、伸展，加速血液流動。

中醫師傳授「5招自救」

想改善手腳冰冷，可以透過 3個穴位＋2個暖身食補，從內而外升溫。

1.關元穴：啟動身體能量

位置：肚臍下三指。



做法：睡前用雙掌輕柔繞圈5～10分鐘。



效果：幫助補充體力、提升下腹部循環。

2.中脘穴：暖胃就暖全身

位置：肚臍上四指。

做法：早上起床後按壓、配合深呼吸。

效果：促進消化、改善脹氣、胃痛。

3.大椎穴：啟動「體溫開關」

位置：低頭時脖子後方最突出的骨頭下方。

做法：早晚熱敷2～3分鐘。

效果：增強免疫力、改善肩頸緊繃。

4.暖身茶飲：冰來薑黨

生薑2錢＋黨參3錢＋紅棗5顆，1200c.c.水煮10分鐘，分次慢飲，可回沖。

5.藥膳湯品：薑山薏改暖身湯

乾薑2錢、山藥5錢、薏苡仁適量，加豬肋排燉煮，一週一次。

醫師提醒：手腳冰冷是身體的求救訊號

藍涵鐘醫師強調，手腳冰冷不是小毛病，一部分來自身體能量不足，一部分來自壓力導致的循環不順，只要找出原因、做對方法，就能讓冷意慢慢消失。

藍醫師提醒：「好好吃、好好睡、好好暖，從今天起，替身體重新點燃自己的太陽。」

