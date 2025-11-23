入冬晚餐最佳時機曝光！專家：最好7點前吃完 通勤族恐受影響

專家建議冬天晚餐最好下午5點半到7點之間吃完。（示意圖／unsplash）

冬天天黑得早，不只衣櫥該換季，連「吃晚餐的時間」也可能需要調整。愛爾蘭利默里克大學運動與運動營養學副教授 Catherine Norton 指出，隨著日照縮短，越晚吃晚餐，越可能影響情緒、代謝和整體健康。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，Norton在《The Conversation》撰文指出，冬季人們往往習慣越晚吃飯，但若要順應人體的「晝夜節律」（circadian rhythm），其實應該反過來，盡量提前進食。她說，消化、賀爾蒙分泌（包含睡眠與消化相關的賀爾蒙），甚至一天中消耗的熱量，都依循著生理時鐘運作。

然而，理論聽起來很好，真正「最佳時間」卻可能讓上班族叫苦。Norton 建議，晚餐「最好」在下午5點半到7點之間吃完，至少也要在睡前兩到三小時結束進食。然而，英國 YouGov 2020 年民調顯示，有34％的人在6至7點用餐，23％的人則晚至7至8點，對於通勤時間長、下班返家晚的族群，恐怕相當不易實行。

研究已證實，晚吃晚餐對健康可能不利。隸屬於「時間營養學」（chrononutrition）的越來越多研究指出，「吃飯時間可能和吃什麼同等重要」。

一項研究發現，晚上10點吃晚餐的人，血糖峰值比6點吃飯的人高出20％，脂肪燃燒率也少10％。另外，Norton 引述一篇整合29項試驗的重大評論指出，提早用餐、減少餐次、把熱量集中在白天，能帶來較佳體重控制效果，並改善代謝指標，例如降低血壓、血糖和膽固醇，有助降低心肌梗塞等重大疾病的風險。她也提醒，不要太靠近睡前吃東西，因為其他研究已顯示，睡前進食與肥胖及第二型糖尿病風險增加有關。

因此，Norton 認為，將進食時間與生理時鐘對齊，是預防代謝疾病的可行策略，若能搭配其他健康生活型態更佳。不過，她也強調，不需要被「規則」綁死。

她表示，最重要的是「有意識地選擇」，找到兼顧生理節奏與生活方式的彈性節奏，而不是追求僵硬的標準。用餐時間應被視為一種可調整的工具，而非壓力來源。

Norton 說，民眾應根據自身需求（如減重或提高運動表現）、運動頻率、習慣睡眠時間及生活作息等，彈性調整用餐節奏。如果你常在晚上9點後才吃飯，並且隔天常感覺疲倦、不易入睡，可以嘗試往前調整用餐時間；但若因晚間訓練或社交活動而需要晚吃飯，也無須過度焦慮，只要選擇較清淡均衡的食物，並確保與睡眠間隔兩到三小時即可。

