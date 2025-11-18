入冬暖氣訣竅！「出風口別朝上」 降1.8度省1%電費

冬天開暖氣有技巧！專家指出，暖氣效能與出風口方向、溫度設定息息相關，適當調整不僅能提高舒適度，還能節省電費。統計顯示，每降低1.8度就能減少1%的電費支出。此外，使用前的清潔維護及注意室內外溫差控制，對設備效能和個人健康都至關重要。醫師警告，室內外溫差應控制在5度以內，過大溫差恐增加猝死或中風風險。透過正確使用暖氣，不僅能在寒冬保持舒適，還能兼顧健康和節能！

開暖氣卻不暖，問題可能出在出風口調錯方向。（圖／TVBS）

天氣轉涼，許多民眾開始使用暖氣，但單純開啟暖氣並不足夠，還需掌握正確使用技巧。北市電器商業同業公會理事長廖全平表示，室內溫度低於18度時才建議開暖氣，溫度設定在25度至26度最為舒適，室內外溫差維持在6度至7度最合適。他解釋，暖氣溫度設定越高，耗電量就越大，即使是變頻冷暖氣機也可能因此超出負荷。

廣告 廣告

專家建議暖氣溫度控制在25度左右，可以把暖房效果放大，也相對比較省電。（圖／TVBS）

根據相關統計資料，若將暖氣溫度降低5至8度，並持續運作八小時，至少能減少5至15%的電費支出。這意味著每降低1.8度，就能節省1%的電費。除了溫度設定外，出風口方向也是影響暖氣效能的重要因素。電器達人建議，暖氣出風口應朝下，這樣熱氣才能有效向下擴散，提升暖氣效能。

統計資料顯示，平均降低1.8度，能夠減少1%的電費支出。（圖／TVBS）

台電提醒民眾，出風口向下有助於熱空氣的流動。若出風口朝上，熱空氣會堆積在室內上方，導致開暖氣卻感覺不暖。此外，拉上窗簾可避免冷空氣滯留在窗簾與玻璃之間。民眾還可搭配使用吊扇或循環扇，促進上方熱空氣下沉，加快室內空氣循環效率。

廖全平強調，開暖氣同時也具有除濕功能，因為現代空調設備無論是暖氣或冷氣，都具有空氣循環的作用。在開啟暖氣前，他建議應先清潔設備上的灰塵、清洗濾網，並檢查外觀和電線是否損壞，這不僅能提升暖房效果，還能確保使用安全並節省電費。

醫師警告，室內外溫差應控制在5度以內，過大的溫差可能對心血管造成威脅，增加猝死或中風的風險。透過正確使用暖氣，民眾不僅能在寒冷冬季保持舒適，還能兼顧健康和節能。

更多 TVBS 報導

營養師曝「6大抗癌飲食」！吃錯增罹癌率 飽和脂肪別碰

台中消防禁調假引眾怒！「一日公告隔天生效」 出遊計畫全毀

霜降後「4生肖」運勢不佳！他財務健康雙崩 化解方法曝光

喝的月餅！大陸茶飲「流心奶黃珍珠」530大卡 喝出月餅同款香

