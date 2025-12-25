入冬最冷空氣來襲 雲林農民加強果園防寒

東北季風增強氣溫降低，雲林瓜農一早來到果園到處巡視，將隧道式塑膠棚拉得更緊密，因為哈密瓜種植只要溫度低於15°C，就會停止生長，這兩天冷空氣接連南下，果農不敢大意。

雲林瓜農翁先生說：「今天這種大風這種天氣，全部都要蓋得很緊密，不要有風進去，不然這葉子太薄了，風太大搖晃到就會壞掉。」

戶外種植地瓜葉田區，農民也在北邊加設黑網擋風，趕緊灌水避免強風持續吹，造成地瓜葉受損。種植青椒的農民也是忙著將網室防風網加固、綁緊，來因應強勁東北季風。

廣告 廣告

雲林農民說：「會稍微擦傷，就會變成乾葉，賣相又不好。」

雲林農民李先生表示，「網室最主要是防風還有防小鳥。」

根據中央氣象署觀測資料顯示，這兩天台灣受到大陸冷氣團影響，冷空氣逐漸南下，入夜後降溫會更明顯，中部平地地區最低溫可能只有12°C，強風吹襲、溫差大、氣溫又低，不耐寒農作物都得加緊防範，避免農損擴大。

更多公視新聞網報導

東北季風減弱氣溫回升 北台灣可見到陽光

