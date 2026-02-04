入冬最冷！今年最強寒流週末報到 專家曝「最冷時刻」：凍探5度

生活中心／彭淇昀報導

把握好天氣！週五（6日）晚間開始會變天，接著週末鋒面及冷空氣接力影響。氣象專家吳聖宇指出，熱帶低壓（TD02）未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是因為週末將有強冷空氣南侵。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，最冷時段落在週日（8日），天氣型態為先濕後乾，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫。

吳聖宇指出，依照預報資料來看，有機會在未來24小時內增強為今年第2號颱風「西望洋」，未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

氣象粉專「天氣風險」表示，週四至週五台灣受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。迎風面的花東雲量相對較多，沿海一帶有局部短暫陣雨。各地氣溫方面，白天舒適偏暖，南部較熱；預測北部至東部高溫22-25度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約16-20度。清晨與夜晚輻射冷卻明顯，沿海空曠與近山平地低溫偏低，日夜溫差大，早出晚歸請適時加衣。

週五（6日）晚間起鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下。北部與東部最快自週五夜間轉為陰有雨並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主但同樣明顯轉涼。研判本波最冷時段落在週六（7日）夜間至下週一（9日）清晨，北部至東北部平地低溫約11–13度，中南部平地約12–14度；若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。

氣象專家吳聖宇提到，根據最新資料顯示，週末南下的冷空氣不排除有機會達到寒流等級（台北站低溫10度或以下），仍有待持續觀察。

吳聖宇表示，在下一波冷空氣到來前，這2天的天氣重點將是TD02，預估未來24小時內有機會增強為今年第2號颱風「西望洋」，路徑大致朝菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島機率高。不過，週末強冷空氣南侵，將使TD02強度快速減弱，也會抑制其外圍水氣北上，因此預測顯示，TD02對台灣天氣不致造成影響。

此波冷空氣最冷時段落在週日（8日），屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

另外，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，「今年最強寒流將在週六報到」，根據今日歐、美全球模式及台灣區域模式，基本有共識，屆時1500公尺高度場約-4度壓境；再看到上述機構預測地面低溫，嘉義以北及宜蘭約介於8-10度附近、花東、南高屏及澎湖低溫也只剩下11-13度，最冷時間則是落在週日（8日）；同時，此波冷空氣性質為先濕後乾，週五至週六全台雲量多、中部以北有雨，8日剛好是逐漸轉乾的過程，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫（如CWA區域模式預測）。

粉專強調，這波冷空氣，若單以1500公尺高度場來看，與1月中（1月22日到24日）那波寒流相似，約為-3~4度線壓境，但實際地面氣溫仍受諸多因素影響，1500公尺高度場僅為其中一個參考因素。

