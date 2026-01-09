入冬最冷！昨單日40人OCHA創今年新高 元日迄今247人到院前失心跳送醫

根據消防署統計，昨日有40人OCHA送醫，是今年以來新高，呼籲民眾做好保暖措施，圖為救護車示意圖。（翻攝畫面）

全台受到大陸冷氣團影響，凍到民眾拿出各種保暖衣物，把自己包得緊緊。昨（8日）再出現10度以下低溫，根據消防署最新統計，昨日一共接獲40件非創傷性OHCA救護報案，是今年以來新高人數。消防署呼籲，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如果發現身體不適應立即尋求醫療協助。

根據氣象署資料，昨日對18縣市發布低溫特報，最低溫出現在雲林縣古坑鄉，下探至6.7度。消防署今日統計，從昨日凌晨至深夜為止，全台非創傷性送醫案件中共有40件OHCA（到院前心肺功能停止），是今年以來新高，總計1日至8日則有247人OHCA。

消防署指出，雖然OHCA案件的成因多元，並不一定直接死於寒害，但低溫環境會導致血管收縮、血壓升高，對患有高血壓或心臟病的病患具備高度風險。

消防署表示，各縣市消防人員接獲OHCA通報後，第一時間就會趕抵現場進行急救並送往醫院。消防署也提醒，近日天氣寒冷，清晨起床與深夜入睡是身體最需要適應溫差的時段，建議長輩起床前先在床上活動肢體暖身，出門則應佩戴帽子及圍巾保護頭部與頸部，避免風寒直吹。

