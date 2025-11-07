入冬最嚴重！烏魯木齊暴雪 積雪30公分壓斷樹木

今年入冬以來中國第一場雪災降在新疆烏魯木齊，強烈冷空氣加上充足的水氣，導致一夜之間積雪沒過腳踝。（圖／翻攝自@北京日報 抖音）





今年入冬以來中國第一場雪災降在新疆烏魯木齊，強烈冷空氣加上充足的水氣，導致一夜之間積雪沒過腳踝，有20到30公分，許多樹木不堪積雪重壓，直接斷裂砸在路邊的車上，街道上一片狼藉，學校還因此停課。

中國民眾：「烏魯木齊的這場大雪，讓這個路兩邊的這個樹木損失慘重呀，你看這個樹整個的枝頭，都被壓下來。」

新疆烏魯木齊昨（6）日開始下起暴風雪，強勁的冷空氣遇上充足的水分，一夜之間積雪超過20公分。民眾一覺醒來根本找不到自己的車，因為通通都被壓在樹底下，只能鑽進樹葉之間的空隙來開汽車盲盒。

中國民眾：「因為這場特大暴雪，整個烏魯木齊的學校都已經停學一天，目測積雪的厚度已經達到了34釐米。」

大雪預計將會持續下到周末，馬路上道路結冰，行人走得小心翼翼，許多民眾趁著風雪暫停趕緊出門採購，同時呼籲把輪胎換成雪胎，避免發生危險。

中國民眾：「你看他都結冰了，路上還是挺滑的，沒有換雪地胎的，還是盡快把雪地胎換一下啊。」

這場暴風雪是新疆入冬以來第一場這麼嚴重的雪災，許多民眾擔心極端氣後的作用之下，這才剛進入冬天就已經下起暴雪。雖然一片銀白美景吸引許多南方遊客，但對當地民眾而言，接下來的冬日又該怎麼熬呢。

