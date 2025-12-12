入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣

下波冷氣團挑戰低溫10度，請民眾多加留意。示意圖／資料照

中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。

林孝儒指出，今日至明天週六北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，整日偏涼；中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約18至27度，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

週六晚間起至週日則有機會受今年第一波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。且隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。氣溫方面，預測北部至東部高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12至13度低溫；中南部高溫約20至25度，低溫約15至17度，沿海空曠、近山平地不排除下探至12至14度低溫。這波冷氣團影響可延續至下週一，各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適；但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」撰文指出，明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨，後天週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一清晨及下週二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，請民眾要特別注意。



