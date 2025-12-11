入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，明晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，明日新竹地區及苗栗山區亦有局部短暫雨。

今晨4時真實色雲圖顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀(左)。雷達回波合成圖顯示，北台灣及東部外海有降水回波(中)。累積雨量圖顯示，北海岸、東北部有局部降雨(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明日下午開始冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。週日乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二白天陽光下舒適、早晚很冷。週日到下週一、週二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。至於高山是否有機會飄雪？吳德榮表示，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」，週日起轉乾，條件就更差了。下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。

入冬最強冷氣團來襲，連續3天冷爆。（圖／台灣颱風論壇Threads）

「台灣颱風論壇」也在Threads列出今年冬天第一波冷氣團影響台灣時序，今日到週六冷氣團還沒到，但水氣先通過，北部、東部再度下雨濕涼，但降溫還沒開始。中南部這時候還沒有感覺，還是晴朗偏暖。週日到下週一冷氣團本體抵達，乾冷空氣接手，全台大放晴，但同時也大降溫，目前預估中部以北最低下探12-14度，其他地方最低13-17度，日夜溫差非常大，「不要覺得白天太陽很舒服就鬆懈，等等晚上冷到躺」。下週二之後冷氣團減弱，各地回暖，不過後面看起來還有冷空氣待觀察。

