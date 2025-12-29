入冬最強冷氣團來襲！元旦後低溫恐探7度以下

根據中央氣象署最新資料顯示，今日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭地區降雨時間較長，並有局部大雨發生機率。桃園以北、花蓮地區及竹苗山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲天氣。

氣象專家吳德榮指出，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗，各地氣溫回升。北部舒適南部微熱，各地早晚仍涼，宜蘭、花蓮偶有零星降雨機率。今晨新竹以南出現較強輻射冷卻現象，新竹關西鎮測得11.6度、雲林古坑鄉12.3度、南投名間鄉12.6度，為本島平地最低溫前三名。

跨年夜至元旦期間，東北季風將稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨機率提高，高溫微降，天氣偏涼。其他各地維持晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚涼爽。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，下一波冷空氣預計週三跨年夜抵達，週五至週日有機會達到強烈冷氣團等級。

元旦開始冷空氣南下，氣溫將逐漸下降。1月2日週五起至1月4日週日清晨，入冬最強冷空氣籠罩全台，為今年首波強烈大陸冷氣團，機率相當高。根據歐洲模式預測，本島平地最低氣溫將降至7度以下，北部測站溫度可能降至12度以下。氣象專家特別提醒民眾注意保暖，絕不可小覷此波冷空氣威力。

週四、週五期間，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。週六、週日各地轉為晴朗穩定天氣，東半部偶有零星短暫雨機率。週日白天起冷空氣將逐漸減弱，下週二另有一股冷空氣抵達。

氣象專家提醒，雖然早期預報模式中出現相當極端的低溫訊號，但由於預報時間較長，仍存在不確定性。無論歐洲或美國的傳統動力模式或AI模式，對1月4日之後的模擬準確度已降低，且持續調整中，民眾應持續關注最新天氣資訊。

