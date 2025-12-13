入冬最強冷氣團來襲 全台極凍「最冷時段」曝光！

生活中心／江姿儀報導



今（13日）受東北季風影響，北部及東北部轉涼，中南部日夜溫差大。中央氣象署指出，今晚大陸冷氣團南下，中部以北及東北部將降溫；基隆北海岸、東北部及大台北山區轉雨，可能出現局部大雨，新竹以北、東部、東南部、苗栗至嘉義山區及恆春半島有短暫雨。對此，氣象專家林得恩提醒，晚起冷氣團南下影響，中部以北及東北部降溫，最冷時段出爐，也示警「全台各地將會冷的非常有感」。





「入冬最強冷氣團」今晚殺來！全台極凍「這2天最冷」：高山有望降雪

林得恩指出，今（13日）白天受東北季風影響，迎風面水氣偏多，多地轉雨。（圖／翻攝中央氣象署）

林得恩今（13日）在臉書「林老師氣象站」發文指出，今白天天氣受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區水氣偏多、降雨持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區則有局部短暫陣雨；而苗栗以南仍維持多雲到晴的天氣。今（13日）北部及宜蘭地區整日濕涼，高溫約為21至22度，而中南部及花東地區高溫則有25至29度。

今（13日）晚大陸冷氣團開始南下，明（14日）到下週一（15日）清晨降溫相當明顯，全台有感。（圖／翻攝臉書＠林老師氣象站）

林得恩進一步指出，今（13日）晚大陸冷氣團開始南下，中部以北及東北部氣溫續降，預計明（14日）到下週一（15日）清晨降溫相當明顯，全台各地都能感受到這波寒意的強度。至於降雪機率，今（13日）晚到明（14日）大陸冷氣團發威，加上水氣足，中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，可能出現零星降雪或結冰現象。他特別提醒民眾，上山追雪之時，也要多添衣物、注意保暖。





