入冬最強冷氣團來襲！ 平地跌破10℃「最冷時段曝光」

入冬最強冷氣團今晚起襲台。（示意圖：桃園市衛生局提供）

冷空氣來襲，北台灣越晚越冷。根據中央氣象署網站，今（13）日清晨平地最低溫為台南市楠西區攝氏13.7度，嘉義縣竹崎鄉、雲林縣古坑鄉14.1度，下午起冷空氣南下，氣溫持續下降，明晚起到16日清晨，本島平地挑戰10度以下低溫。

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，午後冷空氣南下，北部、東半部雲量增多，有局部雨，溫度越晚越低。明天開始，乾冷空氣全面南下，各地天氣將逐漸轉為晴朗穩定，但清晨與夜晚的低溫風險反而更高。

廣告 廣告

天氣預報顯示，明天晚上到15日（一）清晨及16日（二）清晨，因輻射冷卻效應加成，氣溫降至最低，將出現入冬以來最強的一波冷空氣，正式達到大陸冷氣團標準，平地低溫不排除挑戰10度以下。

至於今天天氣，明顯受到東北季風影響，全台整體偏涼，迎風面水氣增加，使降雨分布呈現區域差異。根據觀測，基隆北海岸、宜蘭地區以及大台北山區，降雨時間較長、雨勢相對持續；新竹以北、花東地區、恆春半島及中南部山區，則以局部短暫雨為主。相較之下，苗栗以南地區今天天氣仍維持多雲到晴，白天感受與北部差異明顯。