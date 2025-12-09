入冬最強冷氣團來襲！週日起「全台急凍3天」 平地恐跌破10度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

入冬以來最強冷空氣即將報到！氣象專家吳德榮指出，最新模式模擬顯示，本週六（13日）起首波強烈冷氣團將南下，北部將率先轉涼轉雨，下週日到下週二（14～16日）迎來3天急凍，全台恐出現10度以下低溫，北台灣及清晨時段更有機會跌破「大陸冷氣團」（台北觀測站≦14度）標準。

入冬以來最強冷空氣即將報到！（圖/取自洩天機教室專欄）

吳德榮今（9）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，明日、週四（10、11日）各地天氣即將好轉、白天偏暖，週四深夜至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部會有局部短暫雨。真正的降溫要從週六（13日）白天開始，隨冷空氣抵台，北部、東半部雲量增多並轉為有短暫降雨，氣溫一路下滑。

廣告 廣告

週日至下週二（14～16日）乾冷空氣抵達，全台恢復晴朗但氣溫明顯下滑，白天偏涼、夜間及清晨寒冷，其中14日深夜至15、16日清晨將是最低溫時段。北部、花蓮低溫僅約13～15度，中南部及台東約15～17度；竹苗、中南部空曠地區受「輻射冷卻」影響，低溫可能只剩 10～11 度，部分平地甚至有機會跌破10度。

更多FTNN新聞網報導

暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了

入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度

空污微量擴散記得戴口罩！全台氣溫「這天」回暖 高溫上探28度

