入冬最強冷氣團來襲！週末氣溫恐跌破10度
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮最新分析，今（8）日起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增加，北部及東半部地區轉為局部短暫降雨天氣。北海岸、北部山區及東北部須防範較大雨勢發生。各地氣溫方面，北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度，北台灣明顯轉涼。
明（9）日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風逐漸減弱，降雨將逐漸減緩。週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨機率。
第二波冷空氣預計週六（13日）下午抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨機率，氣溫開始下降。下週日、一（14、15日）乾冷空氣南下，各地轉為晴朗天氣，白天偏涼、早晚很冷。
吳德榮特別提醒，最新歐洲模式模擬顯示，此波冷空氣強度將達「大陸冷氣團」標準，即台北觀測站氣溫低於或等於14度。本島平地最低氣溫將挑戰10度以下，為入冬以來最強冷空氣。由於科學預測仍有極限，模式會持續調整，民眾需密切關注最新天氣資訊。
氣象署同步發布天氣預報，提醒北部及東北部天氣轉涼，東北部及大台北地區、基隆北海岸有陣雨，局部地區有大雨發生機率。民眾外出應攜帶雨具，早晚溫差大需適時添加衣物保暖。
