入冬最強冷氣團元旦報到 平地低溫下探7度

氣象專家吳德榮指出，今晚起至31日東北季風稍增強，明年元旦起冷空氣南下，預估1月2日至4日清晨將有入冬以來最強冷空氣籠罩，成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫恐降至攝氏7度以下，民眾務必提高警覺、加強保暖。





根據中央氣象署資料，今天清晨平地最低溫出現在新竹縣關西鎮11.4度、雲林縣古坑鄉11.7度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今晨新竹以南受輻射冷卻影響較明顯，各地平地最低溫約13至15度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天北台灣多雲時晴，其他地區大多晴朗，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼，宜蘭、花蓮偶有零星降雨機率。





他指出，今晚起至31日東北季風逐漸增強，北台灣雲量增多，局部短暫降雨機率提高，高溫略降、天氣轉涼；其他地區維持晴朗穩定，白天舒適、早晚偏涼。明年1月1、2日迎風面北部及東半部有局部短暫雨，3、4日天氣轉晴穩定，4日白天冷空氣減弱，但6日另有冷空氣接近，仍須持續觀察。