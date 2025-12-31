入冬最強冷氣團南下 元旦起急凍、低溫恐探7度以下





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部15至20度，中部12至29度，南部12至30度，東部15至28度。

吳德榮指出，元旦(1日)起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五(2日)至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山⋯⋯等)有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。

吳德榮指出，下週日白天至週一(5日)白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二(6日)晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。

