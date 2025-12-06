入冬最強冷氣團報到！今晨只有11.8度 下週恐「跌破10度」

入冬首波冷氣團要來了。李政龍攝



今（12/6）日清晨冷意明顯，新竹關西在05時18分測得全台平地最低11.8度。隨著季風白天起減弱，北部天氣率先回穩轉晴，高溫有望回升至28度；不過下週起天氣劇烈變化，入冬以來最強冷空氣南下，有機會使本島平地低溫跌破10度，氣象專家吳德榮提醒務必提前做好保暖準備。

根據氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，6日清晨觀測顯示低層雲主要集中在東側，北、東北部零星降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日起季風減弱，北部轉多雲時晴，中南部普遍晴朗，東半部偶有局部短暫雨。各地氣溫逐漸回升，白天北部舒適、中南部微熱，早晚仍偏涼，北部15～25度、中部12～28度、南部13～28度、東部14～26度。

廣告 廣告

明（12/7）日全台天氣更為穩定，晴朗為主，白天溫暖微熱，東半部僅有零星飄雨機會。8日起東北季風再度增強，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，氣溫略降；9日季風又稍減弱，迎風面降雨區域縮小。10至12日全台再度轉為晴到多雲，白天舒適微熱，但早晚依舊涼意明顯。

到了13至15日，最新歐洲模式顯示，南下的冷空氣強度已跨過「大陸冷氣團」門檻（台北測站≦14度），平地有機會挑戰10度以下低溫。吳德榮表示，因各國模式對強度與南下時間差異仍大，需持續觀察，目前下結論言之過早。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生