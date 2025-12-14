生活中心／林詠琪、鄭國陽 台北報導

受到大陸冷氣團影響，全台降溫有感，清晨各平地最低溫，出現在馬祖東引11.2度，北部地區白天溫度約12到16度，另外，宜蘭太平山一大早八點多氣溫剩4度，園區起濃霧但沒有結冰，台北市北投復興公園的泡腳池，則是出現許多民眾來泡腳，暖暖身體。

記者vs.民眾：「舒不舒服？舒服！。」

一大早來泡腳的民眾，熱情滿滿，把雙腳放進溫泉裡，身體馬上暖和起來，週日冷氣團發威，全台降溫有感，台北北投復興公園的泡腳池，再度成為熱門景點，有家長帶孩子，從桃園特別來體驗。

廣告 廣告





家長：「因為天氣變冷了，想說帶小朋友出來走一走，就覺得北投溫泉是一個很好的地方，只是沒想到早上八點，這麼多的人。」





小朋友：「感覺很開心。」





民眾：「感覺很舒服出汗啊，對啊出汗很好啊。」

週日清晨最低溫，出現在馬祖東引11.2度，北部地區約12到16度左右，而鏡頭轉到宜蘭的太平山，一片白茫茫，早上八點溫度剩4度，有起濃霧但沒有結冰，不過越晚越冷，到了周一清晨，可能會出現10度低溫。





今晚至明晨最冷！ 入冬最強冷氣團報到 北投泡腳池現人潮

北投復興公園泡腳池人潮滿滿。（圖／民視新聞）









氣象署預報員曾昭誠說：「可以看到在整個苗栗以北，金門北海岸，還有宜蘭的近山區，都有部分地區，是會低於10度以下的，在都會區來講，可能也是有12度到14度，上下的溫度，至於在中南部，也是會有部分地區，降到14度以下。」

周日晚上到周一清晨，是這波冷氣團最冷時段，包括中部以北、離島，空曠地區將下探10度，中南部低溫有機會剩14度左右，早晚溫差大，而到週一白天起，冷氣團將逐漸減弱，溫度會稍稍回升，周三又有新的一波東北季風。





今晚至明晨最冷！ 入冬最強冷氣團報到 北投泡腳池現人潮

北投復興公園泡腳池人潮滿滿。（圖／民視新聞）









氣象署預報員曾昭誠：「明天白天可以看到，大陸冷氣團減弱過後，包含北部還有中南部地區，明天白天的溫度都有機會，回升到20度以上，17（三）18（四）會有，另外一波東北季風，白天的溫度會稍稍地降低，但是夜晚跟清晨的溫度，是沒有太大的影響的。」

至於降雨部分，周日到周二都是乾冷型態，只有在東半部及恆春半島，有零星雨勢，民眾得做好保暖。





原文出處：今晚至明晨最冷！ 入冬最強冷氣團報到 北投泡腳池現人潮

更多民視新聞報導

冷到發抖！冷氣團來襲「這兩天」有感 另一波東北季風報到時間曝

曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者

台灣1好市多門市傳搬家！執行長證實：有分店要遷址

